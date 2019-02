Londrina: Últimos ensaios para o Carnaval 2019

Bloco Bafo Quente convida o público para dois ensaios abertos neste sábado e domingo, no Jardim Tókio e no Zerão

O Bloco Bafo Quente esquenta a bateria neste fim de semana nos dois últimos ensaios abertos antes da programação oficial do carnaval. No sábado, dia 23, a festa será no Jardim Tókio (Rua Rudolph Diesel, 935, próximo ao Corpo de Bombeiros) e no domingo, dia 24, no Zerão (Rua Júlio Estrela Moreira, s/n). Os ensaios começam sempre às 17 horas e toda a programação é gratuita. Antes, às 15 horas, nos mesmos locais, o Bloco convida percussionistas profissionais ou amadores da cidade, com instrumento, que queiram integrar a bateria do desfile neste carnaval. No evento do Zerão, haverá ainda um concurso de melhor fantasia e de folião mais animado para as crianças de 3 a 12 anos. A realização é da APD – Associação dos Profissionais de Dança de Londrina, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura. O apoio é da cervejaria Amadeus.

Além de conferir o repertório inédito da banda, incluindo marchinhas e hits dos anos 1990 adaptados aos instrumentos de escola de samba, o público presente é convidado a organizar coletivos com amigos, familiares e colegas de bairro para o desfile que acontecerá na tarde do domingo de carnaval, dia 3 de março. Neste dia, pela primeira vez, o Bafo Quente vai percorrer o circuito “Zerão-Aterro” em um trio elétrico seguido por uma bateria e por blocos de rua. Além desta grande festa no domingo, o Bafo Quente fecha o carnaval com uma programação também gratuita para adultos e crianças na terça-feira, dia 5 de março, na Praça Nishinomiya (Aeroporto). Mais informações na página “Bloco Bafo Quente” do Facebook.

Programação – Carnaval 2019 (gratuita)

Bloco Bafo Quente

- Dia 3 de março (dom)

Trio elétrico no circuito “Zerão-Aterro”

Programação infantil com o CLAC no Zerão a partir das 14 horas

Concentração da bateria no Zerão às 17 horas

Previsão do show do Bloco no Aterro: 19h30

- Dia 5 de março (ter)

Carnaval na Praça Nishinomiya (Aeroporto)

Programação infantil com o CLAC na Praça a partir das 14 horas

Show do Bloco na Praça às 19h30