Londrina: Unimed Inspira Cultura 2019 é neste domingo, dia 12

Realização do evento foi adiantada por conta da indisponibilidade do local

A Unimed Londrina realiza neste domingo, dia 12, a partir das 16h, no Aterro do Lago Igapó 2, o Unimed Inspira Cultura 2019. A programação está recheada de atrações culturais, todas gratuitas! Programada para o dia 19 de maio, a realização do evento precisou ser adiantada devido à indisponibilidade do local.

As atrações programadas para o evento visam a atingir toda a família. Cinema ao ar livre, com a exibição do filme “Viva: a Vida é uma Festa”, Bailinho do Plantão Sorriso, contação de histórias, troca de livros, oficina de batuque do Sigma, malabares, espaço pet, espaço kids e espaço saúde são algumas das atividades. Pipoca, água, café, frutas e bexigas serão distribuídos gratuitamente no local para aqueles que se cadastrarem.

Além das atividades culturais, a Unimed irá oferecer serviços de saúde e bem-estar do SOS Unimed, Unimed Saúde e Clínica Multiprofissional. Estas equipes irão fazer teste de glicemia, aferir pressão e oferecer dicas de medicina preventiva no espaço saúde. Ainda haverá aplicação de vacinas com preços promocionais.

“Dedicar um tempo do seu dia para se divertir com a família é fundamental para ter uma vida mais saudável. Isto está no cerne da marca Unimed Londrina”, explica a gerente de Marketing e Comunicação da Unimed Londrina, Dayane Santana. “Por isso, pela segunda vez, este evento vem propor novas experiências com a marca e um momento de lazer para nossos clientes e comunidade”, ressalta.

Os interessados devem fazer a pré-inscrição para participar. O link está disponível na página oficial do evento, no Facebook. Para isso, basta digitar “Unimed Inspira Cultura 2019” na opção de busca da rede social.