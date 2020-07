Londrina: Virada Cultural divulga nova programação

Clube de leitura, oficina, musical, podcast, cursos e lançamento de livro são algumas das atividades

Foi lançada, na quinta-feira (29), a nova edição da agenda Virada Cultural. A iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) buscar promover entretenimento cultural em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus. O material completo ficará disponível até 5 de agosto e pode ser acessado pelo site http://www.londrina.pr.gov.br/plataforma-londrina-cultura. Quem preferir poderá receber por e-mail, basta telefonar para (43) 3371-6606 ou enviar um pedido para acaocultural@londrina.pr.gov.br.

A agenda é semanal e nessa oportunidade contará com contação de história, lançamento de livro, oficina de redação, concurso, edital, acervo artístico on-line, dicas de leitura, musical, podcast, música, cursos na modalidade EAD e clube de leitura.

A Vila Cultural Canto do Marl vem realizando diversas atividades culturais on-line e gratuitas. Estão previstas exposições audiovisuais e transmissões ao vivo com artistas e produtores culturais. Nesta semana a programação contará com o musical “Sala de Ester”.

Os amantes de leitura poderão se divertir com o lançamento do livro “Escolas em Quarentena: o vírus que nos levou para casa”. Neste livro educadores e pesquisadores do grupo de Pesquisa Histórica e Ensino de História, da Universidade Estadual de Londrina (UEL) pensam sobre as problemáticas da educação em tempos de pandemia e narram suas vivências como professores, gestores pais e mães.

Para quem busca oportunidade, o edital prêmio Funarte “Respirarte” continua aberto. O documento tem como objetivo a seleção de projetos on-line para o público e a promoção da arte. As áreas alcançadas são circo, artes visuais, dança, teatro e artes integradas. A fundação concederá mais de 500 prêmios.

A criançada poderá se alegrar com a contação de história da professora, artista e contadora Eloiza Torres. O projeto traz a Vovo Foxuxa que, de forma lúdica traz brincadeiras, receitas e contos. Nesta semana o vídeo disponível será “Vovó Fofuxa ensina a fazer borboleta articulada”.

A Secretaria Municipal de Cultura realiza a Virada Cultural em parceria com os Conselhos de Cultura e de Patrimônio Cultural, Comitê Municipal de Economia Criativa, SEBRAE e Arranjo Produtivo Local do Audiovisual de Londrina (APL do Audiovisual).

NCPML