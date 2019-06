Londrina: Viva Nelson Gonçalves

Interpretado apenas por mulheres show celebra em Londrina o centenário do cantor

Para homenagear um dos mais importantes intérpretes da música brasileira o Bar Valentino será palco de “Naquela Mesa – elas cantam Nelson”. O espetáculo é celebra o centenário de Nelson Gonçalves.

Com discografia vasta, Nelson Gonçalves se tornou uma das vozes mais imponentes da música brasileira nas décadas de 70 e 80. Já no show que celebra o centenário do artista, músicas como “Naquela mesa” e “Carlos Gardel” serão interpretadas apenas por cantoras que têm se destacado no cenário londrinense: Raquel Palma, Silvia Borba e Edna Aguiar.

Arranjos novos para canções já consagradas como “Meu vício é você” , “Vermelho 27”, “ Carlos Gardel” não ficam de fora do show . A direção musical do show é do violonista e guitarrista Rovilson Pascoal (Elza Soares, Criolo, Maria Alcina). Além do músico, a banda é formada ainda por Marco Scolari e Jéssica Rezende.

Uma noite ambientada sob a ótica dos antigos cabarés. Este é o desafio lançado para o cenógrafo Gelson Araújo que também vai assinar o figurino. A produção executiva é do jornalista e produtor Rogério Cavalcante. O show “Naquela mesa – elas cantam nelson” faz parte das comemorações dos 40 anos que o Bar Valentino completa este ano. O show tem apoio da Rádio UEL FM.