Londrina: Banda Interação divulga canção motivacional

Com o objetivo de levar alegria e esperança neste tempo de pandemia, o grupo musical faz apresentação pelas redes sociais

A Banda Interação, formada por servidores municipais, divulgou uma canção que tem como proposta levar alegria neste tempo difícil de pandemia, motivando os profissionais da Prefeitura de Londrina. O projeto “Trabalho e Canção” é uma realização da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), por meio da Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO). A música está disponível do perfil do instagram da DSO (@dso_londrina), e pode ser acessada clicando aqui.

Seguindo os conceitos da musicoterapia, a canção visa proporcionar bem-estar e esperança aos servidores. A melodia e letra são de autoria do servidor Alceni Alves, que integra a banda. “O que me motivou a escrever a música é que estamos passando por um período muito complicado e de incertezas por conta dessa fatalidade de pandemia do novo coronavírus. Então, como a banda se propõe a levar músicas aos servidores municipais como forma de terapia, pensei em uma letra que falasse sobre alegria, motivação e esperança, que são temas do projeto”, disse.

Segundo Silvely Gazola, integrante da banda, o projeto “Trabalho e Canção” tem como objetivo estimular os servidores e servidoras a melhorar a qualidade de vida pessoal e profissional, do ambiente e das relações de trabalho. “Por meio da música, o projeto busca levar alento, tranquilidade e motivação. Em relação aos integrantes da banda, o objetivo é trabalhar o enfrentamento quanto aos desafios, uso adequado da voz, dicção, motivação e compromisso”, explicou.

Ainda de acordo com Gazola, a canção apresentada procura mostrar que todos estão unidos neste período de pandemia. “É um tempo diferente e atípico, porque as pessoas estão tendo que aprender a se readequar, inclusive no trabalho e, em especial, os profissionais da saúde. O objetivo da canção é levar amor, um ato singelo de carinho a todos e todas, e, também, força e motivação. É mostrar a todos que estamos juntos. Assim, a letra fala que nossa missão é levar alegria a quem precisar”, destacou.

Gazola explicou ainda que os ensaios foram feitos com a maioria dos integrantes da banda, por meio de vídeos no WhatsApp. Para gravar o vídeo, somente quatro membros participaram, respeitando o distanciamento e demais cuidados necessários contra a Covid-19. Participam da canção os servidores Silvely Gazola, Meire Rodrigo, Isabel Ourique e Alceni Alves.

A Banda Interação irá divulgar, em breve, novas canções nos canais de comunicação, como o instagram da DSO e o e-mail corporativo. “Estamos organizando os horários para os ensaios virtuais e desejamos fazer novas apresentações por meio das redes sociais e e-mail, com o objetivo de levar a todos esse carinho. Pretendemos fazer uma nova apresentação contemplando o Dia das Mães, do Amigo e Dia dos Pais”, finalizou Gazola.

A banda

Foi formada em 2015 e institucionalizada como projeto vinculado à Diretoria de Saúde Ocupacional, denominado “Projeto Trabalho e Canção”, a partir de 2017. Realiza apresentações para os servidores municipais com o objetivo de levar motivação ao ambiente de trabalho.

Luana Souza/N.Com