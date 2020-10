Londrina: Vila Cultural Barracão Tangará realiza live com grupo de dança

Atividade aberta ao público busca movimentar a circulação cultural em tempos de pandemia

A Vila Cultural Barracão Tangará realizará, neste sábado (17), às 18h30, uma live com o grupo de dança PS Brasil. Nesta oportunidade, o coletivo trará o espetáculo “O Palco é seu”. Os interessados em participar devem acessar a plataforma do Facebook, através da página @barracaotangara.

A apresentação será composta por um misto de ritmos musicais com a proposta de estimular a participação dos ouvintes na dança e apresentar uma diversidade em repertório musical, além de incentivar a circulação cultural em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus.

Segundo o programador cultural da Vila, Pedro Giovani Queisada, essa é uma das apresentações que contemplam a programação cultural do Barracão Tangará a fim de promover as ações e artistas culturais. “Antes da pandemia tínhamos uma proposta de circulação cultural, nos adaptamos as novas possibilidades e pretendemos levar muitas atividades ao público”, explicou.

Barracão Tangará

Iniciou há 12 anos como um espaço de treinamento do grupo circense Tangará Produções Artísticas, e veio a se tornar uma Vila Cultural através do patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

A Vila Cultural Barracão Tangará tem como um dos seus objetivos desenvolver uma pesquisa estética em torno dos caminhos expressivos do circo, que seja um laboratório de reflexão e experimentação desse mundo, além de promover atividades culturais para a população londrinense.

NCPML