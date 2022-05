Lorena & Rafaela cantam no “Terra da Padroeira” neste domingo das mães

O "Terra da Padroeira” deste domingo (8/5), às 9h, vai receber várias atrações no clima do Dia das Mães. Com apresentação de Kleber Oliveira, ao lado de Tonho Prado e Menino da Porteira, o programa da TV Aparecida terá a presença de Lorena & Rafaela.

A dupla traz na bagagem uma história de muita dedicação e amor à música. Elas cantam desde os três e quatro anos de idade e já têm mais de 15 de carreira. Inspiradas pela música sertaneja raiz, elas também são compositoras. Atualmente, "Foi Você" é a música de trabalho de Lorena & Rafaela.

A produção também vai contar a história de DeLourdes e Rosa, duas senhoras da cidade de Cunha (SP), que formam uma dupla sertaneja e têm o sonho de conhecer “As Galvão”.

E no quadro “Cangalha do Tempo” haverá um momento musical em homenagem às mães com canções interpretadas por duas duplas: Diogo & Hernani e Paco & Thiago.

Diogo & Hernani são de Conselheiro Lafaiete (MG). A dupla tem simpatia pela linha do sertanejo romântico, mas as apresentações trazem um repertório eclético com sertanejo raiz, romântico, modão, universitário, entre outros estilos.

E ainda cantam no programa Paco & Thiago, dupla do interior paulista, mostram seu talento com a viola, representando a cultura caipira.

Vera Jardim/Asimp