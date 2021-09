“Luar do Sertão” apresenta o talento da cantora Nádia Campos

O "Luar do Sertão" vai ao ar nesta terça-feira (14/9), excepcionalmente às 20h. Com apresentação do Padre Paulinho e Wanessa Ferreira, o programa da TV Aparecida traz mais um talento musical, quadros e interatividade com o público.

A convidada da semana é a cantora mineira Nádia Campos. Cantora, instrumentista, compositora, pesquisadora, educadora e produtora, a artista se apresenta desde os seis anos. E sua voz não tem fronteiras. Ela caminha com seus instrumentos aprendendo e soltando trovas. Na roda musical do programa desta semana, Nádia canta “Luz Peregrina”, “Esperançar”, “Universo em Expansão”, “Urrou do Boi”, “Lua Sertaneja”, entre outras canções.

E no pedido musical do “Luar do Sertão”, o telespectador de Goiânia (GO) irá ouvir “Golpe de Mestre”, de Tião Carreiro e Pardinho.

Já no quadro "Recordação", o homenageado da semana será Elpídio dos Santos, de cujo repertório de composições, Padre Paulinho irá interpretar “A Dor da Saudade”.

Padre Paulinho e a convidada Nádia Campos ainda cantarão juntos a música “Versos de Batuque”.

Sobre a artista convidada:

O amor pelas coisas simples conduziu Nádia Campos pelas raízes brasileiras e latinas. A artista percorreu vários rincões pesquisando ritmos, cantos e tradições. Estudou em algumas escolas de música e fez da própria vida sua principal escola. Tem discos gravados e como arte educadora já participou de diversos projetos levando mensagens socioambientais através da música, em parceria com várias instituições, entre elas, UNESCO, MEC, SESC, universidades e ONGs.

Vera Jardim/Asimp