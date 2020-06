Maior evento virtual de música será celebrado em 21 de junho

Serão 120 países e mais de 900 cidades e Brasil promete recorde com 1.000 horas de música

Em 2019 o Make Music totalizou mais de 600 horas de música no Brasil com participantes presenciais. Esse ano chega a mil horas e de forma virtual

Make Music Day, celebrado no mundo e na terceira edição no Brasil, vai conectar músicos de todo o planeta e fazê-los superar as expectativas do evento que sempre foi presencial e uni-los através da internet.

A iniciativa, realizada desde 1982, sempre gratuita, será totalmente virtual em 2020, o que faz do Make Music Day o maior evento online de música já organizado. As apresentações serão transmitidas no dia 21 de junho, domingo, envolvem mais de 900 cidades e 120 países. Somente no Brasil serão 1000 horas de música em transmissão aberta.

O evento é promovido pela Associação Brasileira da Indústria da Música (ANAFIMA), responsável principal pela coalizão global da indústria musical, em parceria com NAMM Foundation. "É uma forma de profissionais afetados pela pandemia voltarem a ganhar visibilidade depois de meses sem shows ou apresentações presenciais", declara Daniel Neves, presidente da ANAFIMA e organizador do evento. As mobilizações mundiais já foram destaque em grandes veículos de comunicação internacional como The New York Times, The Wall Street e Rolling Stone.

Origem

Lançado na França em 1982 como a Fête de la Musique (Festa da Música), o Make Music Day é promovido no Brasil pela Associação Nacional da Indústria da Música (Anafima) em parceria com a The NAMM Foundation americana.

"O Make Music Day é um evento global que mostrar a força da música e como ela rompe barreiras. A música tem salvado o emocional de muitas pessoas neste período de coronavírus", explica Daniel Neves, presidente da ANAFIMA. Embora as reuniões públicas físicas possam não estar acessíveis no momento, ainda podemos permanecer conectados e celebrar a música com pessoas de todo o mundo em 21 de junho", complementa.

Todos os eventos do Make Music Day Brasil são gratuitos. Os participantes que desejam se apresentar ou sediar eventos musicais podem se inscrever no http://bit.ly/makemusicbr.

Victoria Bernardes/Asimp