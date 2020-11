Amanhã, 21, a partir das 18h, o Projeto Quizomba o Baile do LP e a Festa Barbada comandam a MANIFESTANÇA - PERFORMANCE MANIFESTO.

A Manifestança é uma ação política, poética e coletiva em defesa da cultura e das liberdades democráticas. Um ato manifesto performático celebrativo.

2020 tem sido um ano difícil para os trabalhadores da cultura, em decorrência da pandemia e do crescimento do autoritarismo. Lutamos bravamente e resistimos. Até o fim do ano ainda temos que garantir o acesso dos trabalhadores da cultura aos recursos da Lei Aldir Blanc e o incremento do orçamento da cultura em Londrina para 2021.

Durante o evento haverá dois níveis de interação político- poética. O primeiro nível de interação será através da música. Três das mais consolidadas festas de Londrina escolheram alguns dos mais representativos djs da Cidade para participar do evento. O Baile do LP indicou Gustavo Veiga, Eletroeclética (Cezar Bueno) irá representar o Projeto Quizomba e Nat Monaco foi escolhida pela Festa Barbada. Por meio do trabalho dos Djs todos estarão sintonizados no mesmo som ao mesmo tempo.

O segundo nível de interação ocorrerá através da ferramenta Padlet, que é basicamente um mural virtual e interativo que permite inserir qualquer tipo de conteúdo (texto, imagens, vídeo, hiperlinks). A ideia é que artistas, produtores, agentes culturais, professores e estudantes de artes da UEL e outros trabalhadores da cultura possam, durante a ação, se expressar poeticamente a partir do que temos vivido em 2020 e da ideia da cultura como resistência democrática. Esse mosaico político poético será salvo e deverá ser exposto virtualmente.

O link para acessar o “Padlet da Manifestança” será disponibilizado nas seguintes páginas, na sexta-feira, dia 20, dia da Consciência Negra.

Fórum Permanente de Cultura de Londrina: https://www.facebook.com/forumculturalondrina

https://www.instagram.com/forumculturalondrina/

Coletivo Quizomba: https://www.facebook.com/coletivoquizomba

https://www.instagram.com/quizombalondrina/

Baile do LP: https://www.facebook.com/bailedolp

https://www.instagram.com/baile.do.lp/

Festa Barbada: https://www.facebook.com/festabarbada

ttps://www.instagram.com/festabarbada/

O promotores do evento aconselham que as pessoas celebrem. Celebrem em protesto e com pretexto. Celebrem para reafirmar a dignidade. Celebrem bastante, para ressaltar que TODAS as vidas precisam ser celebradas.

O contexto atual exige criação de alternativas para que as pessoas possam manter em contato, interagir, mobilizar esforços e energias para construir um mundo melhor.

Devido a pandemia todo evento será virtual (TODOS SEGUROS EM SUAS DEVIDAS CASAS).