Marcelo Pedroso ministra aula gratuita online de criação de roteiros de cinema

Além da master class, seis filmes do roteirista e diretor pernambucano compõem a terceira mostra retrospectiva do Roteiros em Circuito (REC).

As inscrições para a aula gratuita e online de criação de roteiros cinematográficos com o cineasta Marcelo Pedroso estão abertas no site https://rec.grafatorio.com . A master class será realizada pela plataforma Zoom no dia 12 de novembro (quinta-feira), às 19h30, e faz parte do projeto REC - Roteiros em Circuito. Além da aula, seis filmes do roteirista e diretor pernambucano estarão disponíveis para serem assistidos online e gratuitamente aos que se inscreverem para participar. Esta é a terceira master class e a terceira mostra retrospectiva realizadas pelo projeto em 2020.

Marcelo Pedroso

Como diretor de cinema desde 2005, Marcelo Pedroso teve trabalhos premiados em importantes festivais brasileiros como a Mostra Internacional de São Paulo, o Cine Esquema Novo (RS) e a Mostra do Filme Livre (RJ).

Entre seus trabalhos em longa-metragem estão “Brasil S/A” (2014), “Pacific” (2009) e “KFZ-1348” (2007), tendo também realizado curtas como “Corpo Presente” (2011) e “Aeroporto” (2010). Pedroso também participa de diversos projetos pedagógicos, como membro do conselho do Vídeo nas Aldeias, com destacada atuação em formação audiovisual para comunidades indígenas, e realiza oficinas e cursos de cinema em diversas instituições e faculdades pelo Brasil.

Na master class, em uma conversa entre mediador e convidado, o cineasta falará sobre a sua obra, os elementos de seus roteiros, os desafios da escrita cinematográfica, as possibilidades da linguagem, comunicação de narrativas audiovisuais e etapas do processo de execução de um filme, da ideia original à finalização. A atividade será guiada pelos seguintes tópicos: Premissa/Ideia/Concepção; Intenção/Ângulo; Pesquisa; Personagem; Estrutura; Diálogos e Da palavra à imagem.

Mediação

O mediador da master class de Marcelo Pedroso será William Biagioli. Cineclubista, programador, roteirista e diretor residente em Curitiba (PR), Biagioli roteirizou e dirigiu os curtas-metragens “Curitiba: a maior e melhor cidade do mundo”, “O Estacionamento” e co-dirigiu com Eugenia Castello o curta-metragem “Duda”. Seus filmes foram exibidos e premiados em festivais nacionais e também exibidos internacionalmente.

Sobre o REC - Roteiros em Circuito

Idealizado para fomentar o desenvolvimento da escrita cinematográfica em Londrina (PR) e no Brasil, o projeto Roteiros em Circuito (REC) oferece ao público uma série de atividades focadas no tema: master classes com cineastas, mostras retrospectivas de seus trabalhos e oficinas formativas focadas no roteiro para cinema.

Os ministrantes convidados para a primeira edição do REC são Aly Muritiba, Paula Gaitán, Marcelo Pedroso e Hilton Lacerda. Entre 10 de outubro e 26 novembro, de forma online e com inscrição gratuita, estes cineastas falam sobre criação de roteiro e terão mostras retrospectivas que exibirão alguns de seus principais filmes. O projeto prevê ainda a publicação de um livro com o conteúdo das master classes.

Após esta etapa, o REC promoverá oficinas formativas com os mesmos cineastas e também um pitching com os alunos, ações previstas para 2021. Os detalhes sobre essas oficinas, incluindo datas e aberturas de inscrições, serão divulgados posteriormente. Mais informações e detalhes podem ser encontrados no site do REC (https://rec.grafatorio.com/).

O REC é uma produção da UABI Filmes com realização do Grafatório e patrocínio da Prefeitura de Londrina através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Teixeira Quintiliano/Asimp