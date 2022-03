Março será o mês do Festival de Circo no Boulevard Shopping

Atrações são gratuitas e acontecem aos finais de semana

O Boulevard Shopping traz durante o mês de março mais atrações para a diversão de toda a família. O Festival de Circo terá quatro apresentações gratuitas e interativas realizadas pelos artistas londrinenses dos grupos Clac e Triolé, e pela curitibana Cia de Palhaços, sempre no piso superior do empreendimento, em frente à livraria A Página.

Nesse final de semana a apresentação será no sábado, dia 05, às 11 horas, com o Clac abrindo o Festival e apresentando o espetáculo “Palhaçaria”. No próximo sábado, dia 12, também às 11 horas, será a vez do Triolé com a apresentação “Qual a graça de Laurinda”.

No dia 26, também sábado às 11 horas, o Clac volta ao palco com “Viagem Longa, Grana Curta”. E no domingo do dia 27, às 15 horas, a Cia de Palhaços encerra o Festival apresentando o Gran Circo Stopim.

Em todas as atrações o uso de máscaras é obrigatório e as crianças devem estar sempre acompanhadas de um responsável maior de 18 anos. Displays de álcool em gel para higienização das mãos estão disponíveis em vários pontos do Shopping. O empreendimento mantém todos os padrões de limpeza e higienização, proporcionando segurança a todos os visitantes.

Cláudia Romariz/Asimp