Marcos e Belutti divulgam segundo volume do projeto “Em Qualquer Lugar”

Compilado com mais quatro faixas inéditas esta disponível em todos os aplicativos de música

Marcos e Belutti lançaram quinta-feira, 09, em todas as plataformas digitais, pela Sony Music, o segundo volume do novo projeto audiovisual dos cantores, intitulado “Em Qualquer Lugar”, com mais quatro músicas inéditas. A faixa foco deste compilado é “Amei Ninguém”, com participação da dupla Hugo e Vitor.

O videoclipe da faixa, extraído do audiovisual gravado no Guarujá, poderá ser conferido no canal de Marcos e Belutti no YouTube.

Em Qualquer Lugar Vol.02 também traz as faixas: “Lição de Cama”, “Clima Estranho” e “Do Térreo ao 3”, que terão seus videoclipes disponibilizados nas próximas três quintas-feiras, dias 16, 23 e 30 de setembro, nesta mesma ordem, sempre às 11h.

O primeiro volume do projeto, lançado em julho deste ano, contou com a participação de Dilsinho em “Estado Frágil”, além das faixas “Alucinação”, “Deu Raiva” e “Desperdício de Arroz”. O sucesso com Dilsinho já ultrapassa 7 milhões de views no YouTube.

Sobre “Em Qualquer Lugar”

O projeto foi gravado no final de maio de 2021 com 15 músicas inéditas. Sem a presença de público e em ambiente amplo e arejado, os cantores escolheram um campo de golfe como cenário, e deram início às gravações no final da tarde do dia 26 de maio de 2021, contemplando o pôr do sol e o fenômeno da superlua que abençoou a noite.

Batizado de Em Qualquer Lugar, o nome foi uma sugestão do Belutti, e logo aprovada pelo parceiro Marcos e o empresário Rodrigo Byça. O cantor conta: “assim que dei a ideia, todo mundo topo na hora por entender que neste momento, independente de onde a pessoa estiver e como vai estar o mundo - seja no meio da pandemia, no lockdown ou em uma reabertura de tudo - a gente quer poder tocar em qualquer lugar e o público ouvir em qualquer lugar, seja no carro, em casa, no churrasco, numa festa ou em um show nosso, assim que tudo melhorar”.

Para o repertório, que tem 15 faixas inéditas, a dupla se preocupou em sair um pouco da ‘zona de conforto’ e fazer um projeto bem eclético, unindo as românticas (característica marcante deles), e também músicas com pegada de pop, de vaneira, de pagode, de modão, entre outras. Uma faixa especial, composta por eles, junto do parceiro Raffa Torres, chama-se “Maiores que o Mundo”, e é uma linda homenagem às mulheres. “Por mais diferente que sejam os estilos do álbum, todas as faixas têm a identidade de Marcos e Belutti” afirma Marcos.

A dupla convidou grandes amigos da música para estar com eles nesta nova etapa, a saber: Israel e Rodolffo e Hugo e Vitor, ambos do mesmo escritório que os anfitriões - a Noix Music -, e ainda Dilsinho e Dennis DJ. “A primeira canção que separamos pra dar start nesse projeto foi a “Estado Frágil”. Quando escutamos pela primeira vez sabíamos que precisava de uma participação especial e não passou ninguém pela nossa cabeça se não Dilsinho, pois tem a cara dele. Fizemos o convite e ele aceitou na hora, e essa faixa tem grande chance de ser ‘A’ música do álbum” conta Belutti sobre o convite à Dilsinho.

Já Marcos, comenta sobre a escolha de Dennis DJ: “Outra música que escutamos e gostamos muito é a “Cortina Transparente”, que tem uma batida mais para eletrônica. E pra participar dela não tínhamos dúvida quanto a chamar alguém que somou muito com o sertanejo, que é o nosso parceiro Dennis DJ”.

Quanto à escolha de Israel e Rodolffo e Hugo e Vitor, ambos no mesmo escritório da dupla, Marcos diz: “Outra participação que não poderia faltar é Israel e Rodolffo. Temos uma afinidade muito boa, participamos dos últimos projetos um do outro e estamos muito felizes com o sucesso deles. Dessa vez gravamos a “Quem Quer Superar”, que é super atual e tem uma pegada bem animada e dançante. Já Hugo e Vitor são supertalentosos e cantaram conosco na “Amei Ninguém”. A vibe tá incrível e o resultado maravilhoso”.

O novo audiovisual da dupla tem uma equipe de peso que fez tudo acontecer: Ray Ferrari é responsável pela produção musical do projeto; a direção de vídeo é assinada por Ivan Moura e Gabriel Pirroncelli; direção de fotografia por Erico Americo e José Augusto de Blasiis. Tudo orquestrado com mestria pela Noix Music, escritório do empresário Rodrigo Byça, que assina a direção executiva ao lado de Marco Aurélio Tobias.

Ouça aqui: https://smb.lnk.to/EmQualquerLugarVol2