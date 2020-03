Marcos Mathias solta a voz no projeto “Praça Viva” deste final de semana

Músico vai se apresentar de hoje a domingo, das 18h às 21h, na Praça de Alimentação do Londrina Norte Shopping

O carnaval já passou, mas a animação continua no Londrina Norte Shopping com o projeto “Praça Viva”. Neste final de semana (28/2), sábado (29/2) e domingo (1º/3), a apresentação ficará por conta do músico Marcos Mathias. Ele promete um show diversificado, com muito pop rock, música nacional e internacional, MPB, samba e sertanejo.

O “Praça Viva” está sendo realizado de sexta-feira a domingo, das 18h às 21h, na Praça de Alimentação do Shopping. O objetivo é trazer músicos de diferentes estilos durante o ano todo. A ação cultural é mais uma opção de entretenimento para as famílias que visitam o local.

Marcos Mathias

Marcos Mathias é cantor, compositor e professor de violão. Trabalha com música há 25 anos. Tem passagens por bandas de bailes e, atualmente, se apresenta em bares, restaurantes e eventos em geral.