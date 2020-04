Marília Mendonça anuncia live em seu canal do YouTube

Com mais de 15 milhões de escritos o canal de YouTube de Marília Mendonça é o maior dentre cantores (as) e dupla de todo o país. Agora, imagine o quanto esta legião de fãs não estava ansiosa por esta live. Marília não quer estipular tempo, quem a conhece sabe que a cantora gosta de deixar a coisa fluir. Então, prepare-se, no próximo dia 08 de abril, quarta-feira às 20h00 tem Marília Mendonça, ao vivo, no canal da cantora no YouTube. Abra sua caixa de som e o coração, porque toda doação será bem-vinda.

Ao contrário das lives que a cantora tem feito com cover, desta vez a ideia e focar em seu repertório e usar e abusar do repertório construído ao longo destes quatro anos de carreira. Marília se cercou de cuidados para esta transmissão. Sem banda, mas utilizando da base dos instrumentos já gravados, isso significa que terá o som dos instrumentos, gravados anteriormente. Claro que ela estará de seu velho companheiro o violão.

Ativa nas redes sociais, Marília tem convocado seus fãs para pedir músicas. Agora, o principal de tudo isso, é a ação de arrecadar donativos para auxiliar às vítimas da crise que tem se instalado no país com a pandemia do COVID-19. Várias instituições serão beneficiadas. “O Brasileiro é incrível em todos os sentidos, sempre ajuda o próximo, e a minha contribuição é levar alegria, para as pessoas confinadas, sempre com a mensagem que tudo vai melhorar”, diz a cantora.

(Textosmaisideias)