Matheus & Kauan apresentam a live e lançam duas músicas na quarentena

“Matheus & Kauan em Casa” será apresentado neste sábado (11). Na véspera (10), a dupla faz o lançamento de duas músicas inéditas

Depois de lançarem um EP com algumas faixas de aperitivo de seu novo DVD, “10 Anos Na Praia”, que teria o seu lançamento digital neste mês, e emplacar “Litrão” como um dos hits do verão, Matheus & Kauan preparam um material inédito para os seus fãs durante este período de afastamento social.

Programado para esse sábado, 11 de abril, às 16h, a dupla fará um show em seu canal do YouTube, com mais de três horas de repertório. Na ocasião, Matheus & Kauan vão apresentar as duas faixas do novo DVD, gravado em Recife, em janeiro deste ano, que serão lançadas na véspera (10). Na live, as músicas inéditas vão se juntar aos grandes hits da dupla como “Quarta Cadeira”, “Vou Ter Que Superar”, “Litrão”, “Solto Foguete”, “Ao Vivo e a Cores”, “Te assumi pro Brasil”, “O nosso santo bateu”, entre outros, conquistados nos últimos dez anos.

Solidariedade

O objetivo do pocket digital vai além da aproximação com os fãs. A live tem como intuito arrecadar alimentos e itens básicos de higiene para instituições de caridade e comunidades, para ajudar na luta contra o COVID-19, trazendo consciência social sobre a atual pandemia para o seu vasto público, que inclui o Brasil e outros países do mundo.

A dupla vai cumprir todas as recomendações de segurança da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Ministério da Saúde brasileiro para manter o afastamento social durante todo o trabalho. Sendo assim, serão disponibilizados EPIs (equipamentos de proteção individual) para todos os profissionais envolvidos na produção da live.

Enquanto sábado não chega, não deixe de ouvir o sucesso “Litrão”, que conta com mais de 23 milhões de views no YouTube e quase 30 milhões de plays no Spotify – se mantendo no Top 10 desde que foi lançado. Assista ao clipe aqui: https://youtu.be/DfdN9tII0kw

