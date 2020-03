Mayck e Lyan atingem em menos de 24 horas a 13ª posição com novo vídeo no YouTube

Música “Deus e Eu” foi disponibilizada ontem (30), e já conta com mais de 50 mil visualizações

Apesar de tantas notícias negativas em época de quarentena por conta da pandemia mundial do novo coronavírus, a dupla Mayck e Lyan, com o objetivo de trazer esperança e conforto para as pessoas, disponibilizou ontem (30), um vídeo onde cantam a música “Deus e Eu”, que já atingiu a 13ª posição entre os vídeos mais vistos do YouTube no dia. A canção é uma composição do cantor catarinense Leandro Borges, fenômeno atual do cenário gospel brasileiro.

São milhares de visualizações em menos de 24 horas e centenas de comentários. “Em tempos de confinamento físico imposto por motivos inimagináveis (um vírus), a humanidade incuba e propaga o pior dos vírus, o vírus do egocentrismo, da inveja, da insensibilidade, da falta de respeito ao próximo. Belíssima reflexão! Parabéns! Sou muito fã de vocês!”, comenta uma internauta.

Mayck e Lyan levam, com o acompanhamento da viola caipira, uma mensagem positiva onde a relação dos indivíduos com Deus deve ser tratada de forma íntima e acrescentam: “Você que está ouvindo essa música, não desista! Deus já escreveu uma história linda para você. Tenha fé!”.

É importante lembrar que os irmãos lançaram recentemente o single “É Pipoco”, com participação da dupla Rionegro e Solimões. O clipe da canção bateu a marca de 1 milhão de visualizações no canal oficial da dupla no YouTube e já virou hit nas principais plataforma digitais.

Sobre Mayck e Lyan

A dupla de irmãos naturais de Alta Floresta (MT) Mayck e Lyan possuem a verdaderia alma sertaneja e uma história traçada no interior brasileiro, palco de talentos natos que fizeram e fazem até hoje muito sucesso, como por exemplo, Tião Carreiro e Pardinho e Ronaldo Viola.

Considerados os representantes do sertanejo caipira e tradicional, os irmãos também compõem, produzem e interpretam grandes sucessos que marcaram época, sempre acompanhados da tradicional viola de dez cordas.

A viola caipira repercutiu em solo americano. No ano passado, a dupla realizou a sua primeira turnê internacional, passando pelas cidades de Orlando e Fort Lauderdale (Flórida), Newark (Nova Jersey) e Boston (Massachusetts).

Mayck (29) é dono de uma voz marcante, grave e aveludada, que se destaca entre os outros cantores sertanejos. Já Lyan mostra outro diferencial e muita versatilidade ao adaptar sucessos de artistas internacionais como Michael Jackson, Bee Gees, além de trilhas de grandes séries como Game Of Thrones, na viola caipira.

Ao longo da carreira de mais de 20 anos, Mayck e Lyan atingiram marcas significativas como Disco de Ouro, Disco de Platina e DVDs de Ouro, além de indicações a diversos prêmios.

Outra curiosidade que surpreende: Em paralelo com a música, a dupla não deixou de estudar. Mayck é formado em Rádio e TV (Comunicação Social) e Lyan é formado em música. Atualmente, Lyan cursa o 3º ano de Medicina Veterinária.

