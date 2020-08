Menos30 Fest: evento gratuito discute empreendedorismo em tempos de pandemia

O Sebrae marcará presença nos painéis, oficinas, batalhas de pitches e cursos do festival

Na próxima segunda-feira (31/8) o Sebrae fará sua estreia no Menos30 Fest, o evento é um festival de empreendedorismo voltado para jovens, com menos de 30 anos, que pretendem debater os desafios e oportunidades no campo da inovação, diante da pandemia do coronavírus. Realizado pelo grupo Globo, o festival chega a sua 8ª edição em uma versão totalmente online e gratuita. Neste ano, o evento visa promover debates e reflexões sobre novas formas de empreender e pensar a sociedade em meio ao novo normal.

O festival terá duração de cinco dias, entre 31 de agosto até 4 de setembro. A programação conta com cursos on-demand, oficinas, debates, painéis, pitches e shows musicais. Logo no primeiro dia, o Sebrae marca presença participando do palco Grandes Encontros, a partir das 17h. O gerente de inovação do Sebrae, Paulo Renato; Luiza Trajano, do Magazine Luiza e Maitê Lourenço, da Blackrocks, vão bater um papo sobre sociedade digital e a necessidade de empreender mudanças. O painel será mediado pela jornalista Fernanda Gentil.

Também no dia 31, o Sebrae vai realizar a Oficina Empreendedorismo e Criatividade. Com aulas ao vivo. A turma é destinada a quem está começando e também para quem já tem o próprio negócio. A partir das 10h da manhã, os participantes irão entender qual é a nova mentalidade dos empreendedores em um mundo digital e em transformação, além de ter acesso a ferramentas que irão ajudá-los a desaprender e reaprender conceitos sobre criatividade, experimentação, planejamento (pé no chão) e a importância da ação para fazer acontecer. As mentorias são gratuitas e para participar é necessário fazer a inscrição antecipadamente no site do festival, pois há possibilidade de lotação.

Os jovens que já desbravam o mundo do empreendedorismo, irão participar das batalhas de pitches que acontecerão em todos os dias de evento, a partir das 18h30, com premiação de R$ 15 mil reais. Serão três apresentações por dia, com o tema Sociedade Digital. As startups “Web para todos”, “Diáspora.Black” e “Jaubra”, apresentarão seus cases no dia 31. Entre os avaliadores dessa disputa, está o gerente-adjunto de inovação do Sebrae, Paulo Puppin Zandonadi.

O Menos30 Fest ainda está com inscrições abertas e conta com uma vasta programação. O evento traz discussões, levanta reflexões e propõe soluções sobre sociedade digital, nova aprendizagem, saúde e meio ambiente, impacto social e cultura. A iniciativa conta com patrocínio do Sebrae e do Senai/Sesi, grandes referências em inovação e educação empreendedora no país.

Para se inscrever acesse aqui . O festival será transmitido no YouTube da Globo , G1 e menos30fest.globo.com.

Asimp/Sebrae