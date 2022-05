Mercadão da Prochet realiza palestra, workshop, networking e inaugura exposição de artes

O Mercadão da Prochet (Av. Harry Prochet, 305) realiza o evento “Empreendedorismo feminino nos dias atuais”, com palestra, workshop e troca de experiências entre as mulheres. As atividades serão realizadas no dia 1º de junho, a partir das 15h, no piso superior. No mesmo dia, inaugura a exposição de artes plásticas “Esquinas”, com obras de Conceição Garcia espalhadas pelos corredores do espaço. Todos os eventos são gratuitos, com participação aberta ao público.

A primeira palestra, às 15h, será com Marisol Chiesa, presidente do Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil). Em seguida, Danubia Milani, do Programa Brasil Mais Sebrae realiza workshop. E às 16h30 as participantes da palestra e do workshop poderão fazer networking, trocar experiências, fazer conexões e negócios. Todas são convidadas a levarem seus cartões de visitas. A programação tem apoio do Conselho da Mulher Empresária da Acil, do Sebrae, de Thaís Bertoluci Arquitetura e Design e Hunas – Acessórios, Artes e Presentes.

No mesmo dia, o Mercadão abre a exposição “Esquinas”, em cartaz até o dia 12 de junho, com obras da artista plástica Conceição Garcia Punhagui, também professora e há mais de três décadas com seu ateliê artístico na cidade. Entre os quadros em exposição, telas à óleo, produzidas pela artista em vários momentos e estilos. Além do seu trabalho como professora de arte e como pintora, Conceição Garcia é quem assina a restauração da Via Sacra da Catedral de Londrina, alguns anos atrás, quando o pároco era o Monsenhor Bernard Gafá.

No dia 1º, às 16h, a artista plástica Conceição Garcia realiza uma “live art”. Ela irá pintar uma tela ao vivo, no Mercadão da Prochet, para quem quiser acompanhar, fotografar e filmar. O público terá a oportunidade de assistir à produção de uma tela, com as técnicas e estilo desenvolvidos pela artista em cartaz.

