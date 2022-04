Michael Sullivan ganha homenagem no “Aparecida Sertaneja”

São quatro décadas de sucesso do cantor, compositor e produtor musical Michael Sullivan! E essa longevidade merece todos os aplausos em se tratando desse fenômeno da música, autor de memoráveis hits interpretados por grandes artistas brasileiros, entre eles, Tim Maia, Roberto Carlos e Sandra de Sá. “Me Dê Motivo”, "Amor Perfeito" e "Retratos e Canções" são algumas de suas composições em parceria com Paulo Massadas.

Portanto, o “Aparecida Sertaneja” desta segunda-feira (25/4), às 19h30, terá o quadro “Homenagem ao Compositor” dedicado a ele, Michael Sullivan. Mariangela Zan estará, ao vivo, no TV Aparecida para receber o artista, que terá algumas de suas músicas cantadas por intérpretes que vão homenageá-lo no palco, como a dupla mineira Matheus Minas & Leandro, juntos desde 2007.

Natural de Recife (PE), Michael Sullivan começou cantando aos 14 anos. Aos 15, ele venceu um dos concursos de calouros de que participou. Aos 17 anos, o artista foi para o Rio de Janeiro onde conheceu Hyldon e com ele compôs sua primeira música, em 1968. Sullivan já integrou o grupo "Renato e Seus Blue Caps" e, em 1979, formou dupla com Paulo Massadas, parceiro de muitas composições. De 1980 a 1986, Sullivan esteve no grupo “The Fever's" e, em 1993, foi morar nos Estados Unidos. Em 2003, já no Brasil, lançou o CD “Duetos” com grandes vozes como Simone, Alcione e Fafá de Belém, procurando sintetizar toda a sua obra.

Outra importante participação no “Aparecida Sertaneja” desta semana é a da jovem cantora Ana Castela, que lançou em 2021 a faixa "Boiadeira", viralizando nas plataformas digitais. Ela é natural de Sete Quedas, cidade do interior do Mato Grosso do Sul. Uma outra aposta musical da artista foi "Neon", unindo o sertanejo e a música eletrônica.

A mineira Raquel Lídia também estará no programa. Sob as influências do avô e do tio, sanfoneiros, a cantora iniciou sua carreira artística ainda na adolescência. E foi como narradora de rodeios que veio a primeira oportunidade de cantar e a partir daí se apresentar em palcos de Belo Horizonte e cidades do interior. Em 2020, a artista gravou seu segundo projeto em Goiânia com sete faixas inéditas. O destaque atual de Raquel Lídia no Youtube é a música "Coração de Raça", junto com o cantor Jonas Esticado.

Vera Jardim/Asimp