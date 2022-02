Mini desfile de Carnaval do Londrina Pede Samba será transmitido no sábado (26)

Evento será no Grêmio dos Servidores Municipais de Londrina, e contará com a participação de 35 integrantes da escola de samba Explode Coração e parceria com a AlmA Londrina Rádio Web

Neste sábado (26), a partir das 14h, o projeto Londrina Pede Samba realiza um mini desfile de Carnaval no Grêmio dos Servidores Municipais de Londrina (Rua Tremembés, 1.000). Ao todo, o evento terá a participação de 35 integrantes da escola de samba londrinense Explode Coração, contando com elementos tradicionais como baianas, porta-bandeira, bateria e passista.

A atividade respeitará as medidas de prevenção à transmissão do novo coronavírus, incluindo o distanciamento social, uso de máscaras de proteção e disponibilização de álcool em gel. O desfile será transmitido pela AlmA Londrina Rádio Web em seu perfil de Facebook e canal de YouTube. Também ficará disponível, posteriormente, no site do coletivo.

O diretor de Carnaval da Explode Coração, Benê Macedo, explicou que através do projeto Londrina Pede Samba, que conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), a agremiação tem produzido oficinas virtuais de samba. “Entre janeiro e fevereiro, nós gravamos três aulas de uma hora de duração, que serão disponibilizadas para o público em breve, com os temas de ‘mestre-sala e porta bandeira’, ‘passista’ e ‘composição’. O samba que vamos executar no mini desfile de sábado foi composto durante as atividades do projeto”, disse.

Ainda segundo Macedo, apesar do desfile ser realizado de forma reduzida, ele será uma performance bem elaborada, que marca o início da retomada das atividades da escola de samba. “Estamos tomando todos os cuidados necessários em relação à pandemia, e nossa intenção é montar um calendário de atividades para os próximos 12 meses de forma que, em 2023, possamos comemorar os 20 anos da Explode Coração com um belo Carnaval. Agradecemos ao secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, pela sensibilidade e apoio que vem oferecendo ao nosso trabalho”, frisou.

Histórico

Tendo iniciado suas atividades em 2003, a escola de samba Explode Coração conta com integrantes de diferentes bairros da região oeste de Londrina. Durante sua trajetória, a agremiação já realizou desfiles com mais de 500 participantes.

NCPML