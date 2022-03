Moacyr Franco se reinventa e grava vídeo com a famosa Tiktoker Jaqueline Santos

Grandes artistas da televisão tem encontrado na internet um novo nicho de mercado para divulgação dos seus trabalhos. Nomes até mesmo consagrados estão se reinventando. Um grande exemplo é o multitalentoso Moacyr Franco.

Em seu Instagram no último domingo (27/03) o artista postou um vídeo cômico compartilhado no reels com a atriz e fenômeno do tik tok Jaqueline Santos.

Essa parceria não começou ontem, pois ambos vem publicando em suas redes sociais fotos de alguns trabalhos em conjunto. Assim como uma foto que ele postou em sua casa em Cotia com os dois juntos.

A última aparição dos dois juntos em local público foi no show do “Café com bobagem", no Terraço Itália, quando Moacyr levou a atriz e também comediante para ser apresentada pelo elenco humorístico que deve em breve estrear na Band.

Há rumores em que Moacyr estará comandando a direção e roteiro do novo programa na emissora e, pelas gravações dele com a Tiktoker, muito provavelmente ela estará participando dos quadros.

Em sua última live, Moacyr Franco se declarou" “Te amo Jaqueline, você é uma grande amiga e uma excelente Atriz, será que questão de tempo pra você estourar na TV, afinal, na internet já está estourada, já que possui mais de 360 milhões de views com seus vídeos que viralizaram".

Jaqueline Santos ficou conhecida pelos vídeos de cantadas na internet e por aparições em programas de televisão como “Ratinho “ e ”The Noite”, ambos do SBT.

Assista ao vídeo:

