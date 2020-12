Mostra Corpo, Música e Movimento termina neste sábado

Iniciativa é realizada pela Vila Cultural Flapt, por meio do projeto “Livros, Jogos e Saberes V”, que conta com patrocínio do PROMIC

A Vila Cultural Flapt iniciou dia 29 de novembro a “Mostra Corpo, Música e Movimento”, que conta com bate-papo, apresentações, sarau virtual e outras atividades. As transmissões das atividades estão sendo realizadas através do canal do Youtube (clique aqui). A mostra termina sábado, dia 5 de dezembro.

A iniciativa faz parte do Festival Flap, do projeto “Livros, Jogos e Saberes V”, que possui patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

De acordo com o coordenador pedagógico do projeto, Everton Bonfim, o Festival Flapt encerra as atividades do Livro Jogos e Saberes V, projeto que contou com diversas oficinais virtuais, como capoeira, dança de salão, hip-hop e outros. “O Festival Flapt vem para coroar a finalização dessas oficinas, que foram adaptadas para a versão on-line por cada professor, com aulas gravadas pelo WhatsApp, Youtube e Google Meet. A mostra Corpo, Música e Movimento traz lives dos educadores das oficinas com a participação de alunos e parceiros de trabalhos”, explicou.

Bonfim comentou ainda que as lives estão fugindo do caráter mais bate-papo, com o objetivo de incluir apresentações de alunos e convidados. “Provocamos os professores para tentarmos algo diferente, a fim de mostrar alguns trabalhos da própria linguagem artística. Cada professor entrevista seus convidados, além de ter alguma apresentação como resultado da oficina que aconteceu durante todo o ano”, comentou.

Todas as transmissões do Festival Flapt, que contempla a Mostra Consciência Negra e a Mostra Corpo, Música e Movimento, ficaram disponíveis no canal do Youtube da Flapt. A segunda etapa do festival termina 5 de dezembro. As atividades completas podem ser conferidas nas redes sociais, como Facebook, Instagram e a revista eletrônica.

Sobre o projeto

Livros, Jogos e Saberes V tem como proposta expor a arte, promover o acesso às diferentes linguagens culturais abordadas pela Vila Cultural Flapt, bem como expressar ideias, saberes e inquietações diante das mazelas do mundo.

