Mostra da Coalizão Autoral Londrinense reúne 5 bandas em evento beneficente

Acontece no próximo domingo, 9 de junho, a partir das 17 horas, a primeira edição da mostra “Londrina Calling”, organizada pela Coalizão Autoral Londrinense (CAL). As bandas CO2, Escopo, Etnyah, GAF e Droogies sobem ao palco do Cativeiro Bar (Av. Pres. Castelo Branco, 1537) em Londrina para uma noite dedicada ao repertório autoral da cidade. A entrada será a doação de um quilo de alimento não perecível ou produto de limpeza arrecadados para a Sociedade Mantenedora de Assistência (SOMA). A iniciativa beneficente conta com o apoio cultural da Alma Londrina Rádio Web, A Toca, Londrestyle, Blue Monkey, Effortech, Totti, Visoflex, JBM Embala, Cia do Site Barato, ID Agência Digital e Pauta F.

A Coalizão Autoral Londrinense é uma frente independente de músicos e profissionais do setor engajados no propósito de expandir o alcance da música produzida na cidade, inclusive, para o público interno. Por meio de eventos e mostras culturais com contrapartida social, a CAL pretende apresentar aos londrinenses as composições de Londrina.

O festival tem o objetivo de movimentar a cena musical da cidade, agregar gêneros variados e, assim, promover o intercâmbio cultural entre diferentes públicos. A produção de música própria em Londrina, principalmente relacionada aos gêneros populares, sempre fez parte da essência da cidade. Ao longo das décadas, esta tradição perseverou e hoje se multiplica em festivais municipais, shows, álbuns e turnês de artistas locais em âmbito nacional e internacional.

Atrações

Escopo – Com integrantes que já passaram por bandas importantes do cenário londrinense, como Primos da Cida e Silêncio!, o quarteto Escopo está na ativa desde 2015. Em sua discografia, o quarteto lançou o EP “Escopo” e o álbum “Sobre Conselhos, Palpites e Pitacos”, nos quais carrega a influência de gêneros como o punk, o rock garageiro e o hardcore.

Etnyah - Formada no final dos anos 90, a Etnyah trabalha nas músicas diversidade e fusão rítmica. Músicas temperadas com raízes tribais, oriundas e inspiradas de cantigas e ciranda de roda até o trovão de alfaias e guitarras distorcidas. Sob influência das mais variadas vertentes e movimentos musicais, seja: grunge, rock brasileiro, clássico, heavy metal, tropicalismo, baião, coco, manguebeat e maracatu.

GAF - A veterana G.A.F (Garotos Antenados Falando) faz uma mistura de gêneros variados como hip hop, rock e suas vertentes, com letras em português e temas do cotidiano de jovens das grandes cidades.Com letras politizadas e críticas, a banda gravou dois álbuns e duas demos. Durante os dois primeiros anos em que esteve na ativa, as músicas tocaram em rádios e os clipes tiveram exibição em programas de televisão, inclusive em canais como a MTV. A GAF voltou a atividade em 2019, e planeja o lançamento de novos materiais inéditos.

CO2 - O CO2 surgiu das ideias de Kadu Guariente (baterista e co-compositor) e Osmani Jr (guitarrista e compositor). A dupla já participou de gravações e shows com Carlos Maltz, Batone Neto, Victor El Escama, Starfish 100 e Marcus Rampazzo. A proposta do quarteto é resgatar o rock em português com sonoridades alternativas de diferentes períodos. Em estúdio desde 2016, o CO2 gravou seis faixas e três delas (“PHD”, “A Mosca” e “Pérolas aos Porcos”) estão disponíveis nos streamings e canais de mídias sociais.