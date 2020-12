Mostra de Música de Câmara apresenta concertos itinerantes, presencial e on-line

Londrina vai ganhar um final de ano musical. Dando continuidade à programação de dezembro da Mostra de Música de Câmara, o público vai ter a oportunidade de assistir a vários concertos e recitais com músicos de renome, que serão apresentados de forma presencial, on-line e itinerante.

A programação começou no dia 10 e vai até 24 de dezembro, véspera do Natal. Até lá, haverá transmissão de concertos com repertório de Natal, Concertos Didáticos, reprise de grandes apresentações, live com músicos da Orquestra espalhados por várias partes do mundo, Recital de Piano, além de três Concertos Itinerantes em parceria com a Unimed Londrina pelas ruas da cidade e um Concerto Presencial no Santuário Nossa Senhora Aparecida.

Transmissão em igrejas

Até o dia 24 de dezembro haverá a transmissão de concertos em igrejas, através de telão, com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina apresentando um repertório de músicas natalinas. A exibição será feita antes das missas na Catedral Metropolitana, Santuário Nossa Senhora Aparecida e na Paróquia Nossa Senhora da Paz.

Os outros concertos, lives e recitais poderão ser acompanhados através da plataforma do Youtube e do canal do Facebook dos Solistas. As apresentações trazem um repertório que faz homenagem aos 86 anos de Londrina, além de músicas natalinas e concertos que relembram momentos marcantes da Orquestra, que está comemorando 20 anos.

Concerto itinerante

Nos dias 18, 19 e 20/12 (sexta, sábado e domingo), das 20h às 22h, a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina vai passear pela cidade, fazendo um Concerto itinerante pelas ruas, espalhando música de Natal para toda a comunidade. Cada dia terá um novo trajeto. Os concertos serão realizados em parceria com a Unimed Londrina. Flashs da apresentação serão mostrados ao vivo pelo Instagram.

Concerto presencial

Na terça-feira, 22/12, às 10h, os amantes da boa música poderão assistir ao Concerto presencial da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina (Rua Grajaú, 257, Vila Nova), com duração de 20 minutos.

A programação da Mostra de Música de Câmara termina no dia 24/12 (quinta), às 10h, com um Concerto Especial com músicas de Natal com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. A apresentação será transmitida pelo Youtube e marca o encerramento das atividades de 2020 da Orquestra.

A Mostra de Música de Câmara - Concertos Londrina é uma realização da Artis Coleguim. Conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) e da Unimed Londrina. Toda a programação poderá ser acompanhada pelo Youtube, através do link: https://bit.ly/youtubeSolistas.

Programação:

13 a 24 de dezembro

Transmissão nas igrejas

Transmissão dos concertos com repertório de Natal da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. Gravados em dezembro de 2020. Catedral, Santuário Nossa Senhora Aparecida e Paróquia Nossa Senhora da Paz.

10 a 17 de dezembro

Concertos Didáticos

Cantigas de Roda - Projeto Cirandar com gaitista José Staneck

Concerto para Crianças com Quinteto da OCSL

Apresentação dos instrumentos - Quinteto da OCSL

Todos serão disponibilizados na plataforma: www.espacodidatico.com

de 17 a 20 de dezembro

Reprises no Facebook

12h (em todos os dias): Reprises de Concertos da 9ª Mostra de Música de Câmara no Facebook dos Solistas. Vamos relembrar os recentes momentos da nossa #mostrademusicadigital agora em outra plataforma. Sempre às 12h.

Canal: Facebook Solistas

15/12 (TERÇA)

16h - Espaço JOVENS TALENTOS Recital de Piano com Thiago Gonçalves

Thiago Gonçalves iniciou os estudos aos 5 anos e já participou de festivais e ganhou concursos. Atualmente estuda no Conservatório Musical de Londrina com a professora e pianista Sandra Delallo. No programa do recital interpreta peças de Bach e Chopin.

Canal: Youtube

19h30 - CONCERTO em Homenagem a Cidade / Solista Natanael Fonseca (violão)

No programa: Bach, Krebs, Boccherini, Strauss e repertório natalino. Concerto gravado em dezembro de 2020 na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Londrina, PR.

Canal: Youtube

16/12 (QUARTA)

16h - Espaço COMPOSITORES BRASILEIROS - Transmissão do CD Retratos Brasileiros - obras inéditas de Guerra-Peixe, lançado pela Orquestra de Câmara Solistas de Londrina em 2010.

Canal: Youtube

17/12 (QUINTA)

19h30 - Espaço SOLO 'O Violino em Solo no Brasil' apresentado por Alessandro Borgomanero. No programa: Ricardo TACUCHIAN (1939) e Marcos SALLES (1885-1965).

No projeto “Violino em solo no Brasil”, Borgomanero faz um panorama da composição brasileira no século XX, com obras importantes para o instrumento, além de uma homenagem a Johann Sebastian Bach, cuja obra é inspiração à maioria dos compositores para violino solo em todos os tempos.

Canal: Youtube

18, 19 e 20/12 (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO)

20h - 22h (sempre no mesmo horário) - CONCERTO ITINERANTE M PARCERIA COM A UNIMED LONDRINA

Orquestra de Câmara Solistas de Londrina faz concerto itinerante e espalha música de Natal para a comunidade! Em cada dia um novo trajeto.

Presencial - Mostraremos todos os flashes dos concertos em nosso Instagram!

22/12 (TERÇA)

Concerto presencial - Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina - (20 minutos)

Presencial

24/12 (QUINTA)

10h - CONCERTO de Natal

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina encerra as atividades de 2020 com um concerto especial com músicas de Natal.

Canal: Youtube