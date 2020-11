Mostra de Música de Câmara retoma concertos com programação on-line

A 9ª Mostra de Música de Câmara está de volta, depois de ter a programação suspensa por causa da pandemia da Covid-19. O evento voltará a ser realizado no período de 01 a 05 de dezembro – desta vez no formato digital. Além de concertos e recitais com músicos de renome, que estão sendo gravados especialmente para a Mostra, a programação conta com workshops, bate-papos com músicos e rodas de conversas.

“É com grande felicidade que anunciamos o retorno da 9ª Mostra de Música de Câmara, que teve início em 2019 e ao longo de 2020 trabalhamos para adaptar-nos aos novos tempos e continuar trazendo música com qualidade para todos. A Mostra conta com uma intensa programação, totalmente gratuita”, informa Irina Ratcheva, coordenadora do evento.

Com o novo formato, foram criados setores virtuais com conteúdos variados: “Teremos o Espaço Didático voltado para as crianças, com música, brincadeiras e muito conhecimento sobre o universo da música de câmara e popular; a série Retratos Sonoros dedicada à história da música, com momentos marcantes de nossa Orquestra; o espaço Jovens Talentos, com apresentações de músicos que vêm se destacando pela performance; e o espaço Compositores Brasileiros, com todos os CDS gravados pela Orquestra e também com informações sobre os compositores que marcaram a nossa história”.

A Mostra de Música de Câmara - Concertos Londrina tem o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC). Toda a programação poderá ser acompanhada pelo Youtube, através do link: https://bit.ly/youtubeSolistas

22 anos

Em dezembro, a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina completa 22 anos de história, sempre produzindo e propagando música de qualidade. Esse ano, sem poder fazer concertos, nem apresentações, o desafio foi encontrar uma forma para se adaptar ao meio digital.

“Para organizar a temporada on-line, pensamos na diversidade do público que nós temos, ao mesmo tempo, em quem vai nos assistir nestes tempos de pandemia, e qual seria a percepção desta nova plateia que fica em frente aos aparelhos digitais”, reflete Irina Ratcheva. “Esta pergunta nos levou à criação dos espaços virtuais que vão trazer conteúdos diversos e estaremos conectados através do som e da imagem não somente com Londrina, mas também com o mundo”, conclui Irina Ratcheva, coordenadora do evento.

Programação

DIA 01/12 (TERÇA- FEIRA)

19h - CONCERTO Série Encontro dos Séculos - de Bach a Piazzolla

Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”, Diretor Artístico e Regente Evgueni Ratchev. No programa: Bach, Albinoni, Boccherini, Mozart, Strauss, Piazzolla. (Concerto gravado na Paróquia Nossa Senhora da Paz, nov/2020)

DIA 02/12 (QUARTA)

10h - Espaço COMPOSITORES BRASILEIROS - Apresentação do CD IMAGENS BRASILEIRAS, o primeiro Cd da orquestra que conquistou o Prêmio TIM de Música Brasileira nas categorias Melhor CD Erudito e Melhor Projeto Visual

12h - Espaço RETRATOS SONOROS - B.Britten - Simple Symphony, op.4 para Orquestra de Cordas com Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”, Diretor Artístico e Regente Evgueni Ratchev ( Concerto realizado em dez/ 2018)

16h - LIVE ESPAÇO CONVERSA MUSICAL com gaitista José Staneck e convidados. Serão abordados temas sobre a importância da educação musical na formação das crianças, projetos de música de sucesso envolvendo a educação infantil, a necessidade de ampliação das ações, os desafios na educação musical no momento e suas perspectivas. Lançamento do Espaço Didático (site)

19h - CONCERTO - Recital com José Staneck (gaita). Convidado especial Lula Washington, violão. No programa: César Camargo Mariano, Villa-Lobos, Jacob do Bandolim, Astor Piazzolla e Guerra - Peixe (Gravação realizada no A Casa Estúdio /RJ, nov/2020)

DIA 03/12 (QUINTA)

10h - Espaço ACADÊMICO - Workshop com a violinista Moara Pessatti - O Violino divertido - uma aula para os pequenos violinistas

12h - Espaço JOVENS TALENTOS - vídeos de jovens músicos que se destacam pela sua performance musical - Amanda Fraga (violão) apresenta Prelúdio n.3 de Villa-Lobos

16h - Concerto para Crianças - “O mundo mágico das Cantigas de Rodas” Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” - Quinteto de Cordas. Participação especial da atriz Juliana Galante. (Concerto gravado no Teatro Villa Rica de Londrina, nov/ 2020)

19h - Espaço NOSSO PERFIL - “Solistas de Londrina” no 25º Festival de Música de Londrina interpreta Suite “Holberg” para cordas de E. Grieg. Uma homenagem aos 40 anos do FIML.

DIA 04/12 (SEXTA)

10h - Espaço COMPOSITORES BRASILEIROS - Apresentação do CD Retratos Brasileiros - obras para cordas de Edino Krieger, selecionado como um dos três finalistas da 24ª edição do Prêmio da Música Brasileira, na categoria Melhor Álbum Erudito.

12h - Espaço SOLO - O universo de Radamés Gnattali - Kalon Guitar Duo - Natanael Fonseca e Márcio Gouvea.

16h - Espaço ACADÊMICO - Violista Natanael Fonseca vai dividir as suas experiências comentando o tema “Como tornar o estudo efetivo (instrumento individual e obras orquestrais)” - Ao vivo.

19h - CONCERTO - Série Música Brasileira com Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”, Diretor Artístico e Regente Evgueni Ratchev - Concerto em homenagem aos 100 anos da morte de Alberto Nepomuceno. No programa: A. Nepomuceno, César Guerra-Peixe e Ernani Aguiar (Concerto gravado no Santuário Nossa Senhora Aparecida de Londrina , nov/2020)

DIA 05/12 (SÁBADO)

10h - ESPAÇO ACADÊMICO - Workshop com Jairo Chaves e Natanael Fonseca, violistas da Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” e fundadores do Duo Jacarandá. Os músicos relatam os seus conhecimentos sobre o processo de performance e técnicas de estudo num conjunto de música de câmara

16h - Espaço RETRATOS SONOROS - W.A.Mozart - Divertimento n.1 em Sol Maior, (KV) 136, Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina”, Diretor Artístico e Regente Evgueni Ratchev (Concerto realizado em dez/ 2018)

19h - CONCERTO Série "Do Erudito ao Popular" - Concerto de encerramento da 9ª Mostra digital de Música de Câmara - Recital do Quaternaglia Guitar Quartet com obras do renascença inglesa até Gismonti. (Concerto gravado no Teatro Leopoldo Fróes, SP, em nov/ 2020).