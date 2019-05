Mostra em Londrina revela influência polonesa na vida e obra de Paulo Leminski

"Meu coração de polaco voltou" está em cartaz no Grafatório até 07 de junho

Neto de colonos poloneses por parte de pai, Paulo Leminski tem obras carregadas de referências à cultura polonesa. A fim de apresentar estas influências na vida e obra do artista, a exposição "Meu coração de polaco voltou" - em cartaz no Grafatório (Av. Paul Harris, 1575 - Nossa Sra. de Lourdes), em Londrina, até 07 de junho - traz uma série de documentos originais, livros, painéis com reprodução de textos, fac-símiles e fotos do acervo particular de Leminski.

Com curadoria de Aurea Leminski e Estrela Ruiz Leminski, a mostra nasceu em 2015 em Curitiba e já passou por Porto Alegre, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e por diversas cidades da Polônia, como Varsóvia e Poznan. "A brasilidade de Leminski não o impediu de assumir com orgulho o seu coração polaco. E este projeto garante a difusão da obra do artista, das tradições polonesas, além de reforçar a importância do legado do autor e sua relação orgânica com a comunidade brasileira", revela Aurea.

"Meu coração de polaco voltou" é parte integrante da exposição Múltiplo Leminski - em cartaz até 30 de junho no Museu Histórico de Londrina -, um projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), da Secretaria de Estado da Cultura, do Governo do Paraná e com apoio da Copel, da Secretaria de Cultura de Londrina, Prefeitura de Londrina e Universidade Estadual de Londrina.