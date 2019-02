Mostra fotográfica “Minha Beleza Pura” é lançada no Sesc Londrina Cadeião

Exposição poderá ser visitada de 8 de março a 6 de abril; projeto conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura

Oitenta imagens produzidas pela fotógrafa londrinense Melinda Yanes serão expostas, a partir do próximo dia 08, no Sesc Londrina Cadeião. A mostra “Minha Beleza Pura” reúne retratos de alunos do Colégio Estadual Thiago Terra, do Centro de Educação Infantil (CEI) Alicerce, pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Adolescência (CAPS-i), e outras cinco fotografias do acervo pessoal de Melinda.

O lançamento da exposição será na sexta-feira (8), às 19h30, e o evento terá apresentação musical do grupo de câmara Lilases. Na ocasião, serão arrecadados alimentos não perecíveis, que serão doados ao CEI Matilde Vicentini, localizado no Jardim Bandeirantes. A unidade do Sesc Cadeião fica na Rua Sergipe, 52, no centro de Londrina.

A Mostra Minha Beleza Pura surgiu de projeto cultural realizado com crianças e adolescentes do Colégio Estadual Thiago Terra. Melinda afirmou que há dois anos passou a trabalhar exclusivamente com a fotografia, mas atua com diversos projetos sociais há mais tempo. “Essa área social sempre chamou demais a minha atenção, e tento sempre fazer o que considero ser a minha parte. O trabalho que realizamos no colégio era relacionado à Semana da Consciência Negra, e incluiu muito bate-papo com professores e principalmente com os alunos, com quem mantenho contato até hoje. E isso acabou sendo ampliado, resultando nessa mostra”, contou.

Além da exposição para a Semana da Consciência Negra realizada no Colégio Estadual Thiago Terra, algumas das imagens também estiveram na IV Mostra de Arte Afro-Brasileira UENP/SESI, que ocorreu em Jacarezinho. No total, as ações desenvolvidas com alunos da escola estadual, CEI e pacientes do CAPS-i totalizaram em mais de 500 fotografias e, destas, 80 foram selecionadas para a Mostra. As demais poderão ser conferidas em uma televisão disponível no período da exposição, que vai até 6 de abril, e incluem fotos dos bastidores e da pré-produção.

Para captar os momentos de descontração, espontâneos ou não, a fotógrafa e expositora contou que usava a tranquilidade e o bom humor enquanto registrava as imagens. “Tanto no projeto como no meu trabalho, tento abordar a pessoa de uma forma tranquila, sempre com brincadeiras, com sorriso, e deixando a pessoa à vontade pra falar, ser ou agir como ela se sentir melhor. A ideia é sempre mostrar a beleza real de cada um”, frisou.

Melinda considerou que desenvolver a Mostra Beleza Pura trouxe várias influências positivas para si e que o mesmo pode acontecer com os visitantes. “Conhecer a verdade de tantas pessoas sempre faz a gente repensar a nossa própria vida. Hoje considero que fiquei mais humana, mais sentimental e mais ligada às pessoas ao meu redor. E quem for conhecer a Mostra vai notar que a grande maioria das fotos tem uma carga de sentimento muito grande, que faz a gente lembrar das brincadeiras de infância, de uma gargalhada, um toque, um sorriso. Tudo isso faz muito falta nos dias de hoje, e poder valorizar aquilo é simples, real, faz a gente sorrir também”, detalhou.

CAPS-i

No local são atendidos, aproximadamente, 400 crianças e adolescentes, mais suas famílias, com quadros de depressão, autismo e problemas emocionais. Para as fotografias, realizadas no final do mês de janeiro, os profissionais que atuam no Centro transferiram as oficinas internas para o gramado do local, com várias brincadeiras envolvendo água, para refrescar.

As atividades externas prosseguiram por uma semana, e nesse período Melinda foi ao CAPS-i para fotografar os pacientes. Segundo o educador artístico Dovinho Feitosa, a intenção era que as fotos não tivessem poses, registrando as crianças da maneira mais espontânea possível. “Essa mostra será muito boa pra autoestima deles. Digo isso com base nas exposições que fazemos com os trabalhos produzidos nas oficinas. Eles adoram ter seus trabalhos expostos, e quando vêem pessoas de fora admirando, ficam muito engrandecidos. E o projeto é algo que agrega ao que propomos aqui, que é mostrar para essas crianças e adolescentes que são todos valorizados, e que é a participação de cada um, com suas peculiaridades e diferenças, que faz com que o todo fique bonito”, ressaltou.

Grupos que queiram programar visitas monitoradas à exposição devem agendar o horário previamente pelo telefone 3572-7700. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 10 às 21 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 18 horas.

A Mostra Minha Beleza Pura tem como produtor cultural e curador Victor José Nelli, design e produção gráfica de Tatiane Sakai. O apoio é da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Já o patrocínio é da Bang Documentos e Projetos e Imprima Plus e o projeto arquitetônico é da Archihome. A iniciativa tem a colaboração da equipe Sesc Londrina Cadeião e da Associação de Pipeiros do Paraná.