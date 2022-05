Mostra Painéis Urbanos inicia nesta sexta-feira (27)

Estarão expostos 30 trabalhos de alunos participantes das oficinas formativas da Companhia Artium e 45 trabalhos de 15 artistas profissionais

Nesta sexta-feira (27), às 19h, terá início a 1ª Mostra Painéis Urbanos: Exposição de Artes Visuais, no Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina (AML), que fica na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, no Centro. A ação é resultado do projeto Painéis Urbanos, que visa a disseminação da arte visual ao ar livre, e ficará exposta até o dia 5 de junho. A entrada é gratuita.

De acordo com o coordenador da exposição, Stanley Kennedy Garcia, estarão expostos 30 trabalhos de alunos integrantes das oficinas formativas da Companhia Artium e 45 trabalhos de 15 artistas profissionais. Eles foram feitos em tapumes de madeirite, objetos modificados, fotografias, esculturas, artes gráficas e murais em locais depredados e degradados. Entre os artistas participantes, há um convidado de Bauru (interior de São Paulo) e dois do Estado de Sergipe.

A ideia é fomentar a cadeia produtiva das artes visuais, incluindo a produção da Revista Painéis Urbanos, da Companhia Artium, para formação de acervo, além de valorizar as artes e os novos talentos londrinenses. “Sou produtor cultural em Londrina há 15 anos e me inspirei em dois projetos. Um deles, chamado Picasso não pichava, aconteceu em Curitiba nos anos 2000 e incentivava os artistas de rua a fazerem painéis e muralismos, e a outra influência foi o artista Jean-Michel Basquiat, que trabalhava com o grafite em Nova Iorque. A gente teve uma grande honra nesse projeto que foi a participação do Agenor Evangelista, artista de Londrina que retrata o cotidiano da boemia; ele é uma das nossas referências e se somou como coordenador da curadoria coletiva”, contou Garcia.

A curadoria da exposição é formada por nove artistas e tem como coordenador o artista plástico Agenor Evangelista. A exposição tem patrocínio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), por meio do Programa Paraná Cultural. A Prefeitura de Londrina apoia institucionalmente. “De junho a dezembro deste ano, vamos iniciar uma segunda fase, com a produção de alguns materiais e uma nova exposição, e o apoio da Prefeitura de Londrina está vinculado a isso”, explicou Garcia.

NCPML