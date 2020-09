Museu Histórico de Londrina participa da Primavera dos Museus

Atividades acontecem de 21 a 25 de setembro com palestra, exposição e visita virtuais. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas, já que evento será realizado online a partir da ferramenta Google Meet. As inscrições podem ser feitas até o dia 21.

O Museu Histórico de Londrina participa de 21 a 25 de setembro da 14ª Primavera dos Museus, que neste ano tem como tema “Mundo digital: museus em transformação”. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas, já que evento será realizado de forma virtual a partir da ferramenta Google Meet. As inscrições podem ser feitas até o dia 21. (Clique aqui).

A diretora do museu, Edméia Ribeiro, explica que o tema da programação é definido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão vinculado ao Ministério do Turismo, que define as atividades em nível nacional, e cada instituição organiza o seu evento. “O tema da edição 2020 é muito adequado e oportuno para o momento atual da pandemia”, disse

Ela destaca que o acervo do Museu Histórico de Londrina tem mais de 1,2 milhão de itens e cerca de 30 mil estão disponíveis para consulta on-line. “Estamos cada vez mais disponibilizando nosso acervo para consulta pública. Não vamos acabar com o museu presencial, mas a apresentação dos museus no formato digital faz parte de muitas instituições”.

De acordo com a diretora, a programação deste ano foi organizada em parceria com o Museu de Arte de Londrina e a Unifil.

A 14ª Primavera dos Museus inclui palestras, exposições e visitas virtuais ao Museu Histórico de Londrina. No primeiro dia do evento (21), às 15 horas, Pedro Telles da Silveira, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) fala sobre “Arquivos informais, redes sociais e a mediação da memória: uma proposta de reflexão.” Confira a programação completa.

AEN