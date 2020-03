Museu Histórico de Londrina seleciona 16 estagiários para atuação em projeto

Estão abertas as inscrições para seleção de estagiários que irão atuar no projeto "Museu Histórico de Londrina rumo aos 50 anos: conservação e disponibilização online de acervos". Ao todo são 16 vagas destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação da UEL, das áreas de História, Ciências Sociais, Comunicação, Arquivologia e Biblioteconomia, além de cursos afins em nível de pós-graduação.

Os documentos necessários, que podem ser consultados em Chamada para seleção de estagiários, devem ser entregues na secretaria do próprio Museu Histórico (Rua Benjamin Constant, 900), das 8 horas ao meio-dia e das 14 às 18 horas, até o próximo dia 20 de março.

Os selecionados irão atuar na catalogação e comunicação de documentos do acervo da coleção do Museu, especialmente os recebidos da Prefeitura Municipal de Londrina, além de contribuir para a ampliação dos patamares de qualidade do ensino, pesquisa e extensão universitárias na formação acadêmica.

O Edital também prevê aos estagiários um auxílio financeiro mensal para o custeio das despesas ao longo do desenvolvimento do projeto que será de 12 meses, com início marcado para abril. A carga horária será de 20 horas semanais.

Projeto - O projeto "Museu Histórico de Londrina rumo aos 50 anos: conservação e disponibilização online de acervos" é uma iniciativa do Museu em parceria com a Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina (ASAM). Conta ainda com recursos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC), por meio do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio. Mais informações na secretaria do Museu Histórico pelo telefone (43) 3324-4641.