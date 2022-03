Músico londrinense Gustavo Gorla lança seu primeiro álbum de violão solo

"Relento" teve patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura e está disponível nas plataformas digitais para apreciação gratuita

Relento é o primeiro álbum solo do violonista, compositor e intérprete londrinense Gustavo Gorla. Composto por 9 faixas, a obra é um registro da construção musical de Gustavo até a atualidade. Lançado ontem (28) nas plataformas digitais como Spotify, Deezer, Apple Music, Youtube, encontra-se no repertório uma mescla estilos da música brasileira que vão de choros, passam por valsas, marchinhas. É resultado de explorações, estudos e da expressão da sua vida. Ainda como extensão do projeto, Gorla fará um show de lançamento no SESC Cadeião para apresentar a obra e convidar companheiros musicais para se juntarem ao mergulho do "Relento".

"É de uma imensa alegria poder estar realizando esse sonho que foi germinado há tanto tempo, e que somente agora está florescendo nesse primeiro trabalho solo que estamos lançando, e que eu tenho tanto carinho. "Relento" evoca a serenidade, a contemplação, e ao mesmo tempo nos transporta para vários cenários da música brasileira através da sonoridade transcendental do violão. É o resultado de anos de entrega e dedicação à música, e fico extremamente feliz de poder compartilhar isso com vocês. Sou muito grato a todos que proporcionaram esse oportunidade!" Gustavo Gorla

"A felicidade em apresentar este primeiro álbum do Gustavo Gorla a vocês é transpassada pela esperança e pelo sentimento de que a música é a arte do compartilhar, é a quebra com o eu pequeno, vaidoso e frágil. A música que vocês ouvirão neste trabalho é perene, bem tocada, amadurecida, derivada de outras tantas músicas que formam nossa capacidade de nos declararmos uma nação. A nação do violão brasileiro, que traz consigo a mais genuína marca que nos une como povo e que não é uma faceta retórica, de uma nação imaginária, nós podemos ouvi-la a cada acorde. Pernambucos, Dilermandos e Garotos nos forjam músicos e violonistas melhores a cada dia. E a cada novo trabalho produzido, como este, acrescenta mais uma pedrinha nesse caminho tão lindo que é o violão e a música brasileira. Desejo um lindo pulsar para este álbum e que ele possa agraciar a alma de todos vocês."