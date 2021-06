Músicos têm até a próxima segunda-feira (5) para se inscreverem no Femucic

Mostra de Música Cidade Canção será realizado entre os dias 23 e 28 de agosto com transmissão pelo Youtube; O Sesc PR pagará a remuneração no valor bruto total de R$ 750,00 por música selecionada, conforme descrito no edital

O start para a 42ª edição do Femucic – Mostra de Música Cidade Canção foi dado. Realizado pelo Sesc PR e pela Prefeitura de Maringá, com o apoio da RPC, o evento deste ano será realizada entre os dias 23 e 28 de agosto num formato inédito: pela internet!

A proposta deste ano contará com lives de abertura e encerramento com músicos de relevâncias nacional, além de difundir vídeos de trabalhos autorais de diversas regiões do país. Os vídeos selecionados pelo edital serão hospedados no canal do Sesc PR no Youtube e exibidos pelo site www.sescpr.com.br/femucic.

Músicos brasileiros ou com residência fixa no país podem se inscrever para a mostra. Conforme edital, as músicas poderão ser instrumentais ou canções em língua portuguesa ou idioma indígena, de caráter popular ou erudito, desde que originais (autorais ou com autorização devida dos compositores) e inéditas no Femucic.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até o dia 5 de julho por um intérprete responsável, que deverá acessar o link de inscrições pelo site www.sescpr.com.br/editais, ler o regulamento e preencher todos os campos pertinentes no sistema on-line de inscrições do Sesc PR.

Cada artista ou grupo deverá obrigatoriamente inscrever três composições, gravadas e apresentadas em formato de vídeo inédito em qualquer plataforma de compartilhamento de vídeo, com veiculação estritamente on-line. Até 36 propostas musicais inéditas devem ser selecionadas para o Femucic – ano 42.

Após análise da Comissão de Seleção, os trabalhos escolhidos serão divulgados pelo mesmo endereço eletrônico, a partir do dia 13 de julho. O Sesc PR pagará a remuneração no valor bruto total de R$ 750,00 por música selecionada, conforme descrito no edital.

Programação

Na programação do Femucic, além das duas lives de abertura e encerramento e da mostra musical, oficinas de músicas também serão realizadas entre os dias 23 e 28 de agosto. Mais informações em breve.

Isabela Mattiolli/Asimp