Nico Lanese realiza exposição de fotos de guerra, no Edifício Tuparandi

O fotógrafo italiano Nicola Lanese abre a exposição “Le guerre che nessuno racconta! Iraq, Kurdistan, Saharawi – As guerras que ninguém conta! Iraque, Curdistão, Saaraui”, na próxima segunda-feira, dia 10, na sede histórica da OAB-Londrina, localizada no 4ª andar do Edifício Tuparandi (Rua Professor João Cândido, 344).

A exposição traz cerca de 30 fotos feitas por Lanese em coberturas de guerras para agências internacionais, Revista Vanity Fair e para a TV italiana Mediaset. “São cenas raramente vistas no mundo ocidental, como as da guerra de Saaraui, onde ocorreu um grande genocídio”, informa Lanese.

A exposição será às 19 horas para convidados e a partir do dia 11, terça-feira, estará aberta a comunidade, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, até 10 de setembro. A entrada é gratuita. A realização é da OAB-Londrina, com apoio da Associação Cultural Italiana de Londrina I Bravíssimi, Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná e OAB-PR.