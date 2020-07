Novidade para a música londrinense: saiu na sexta, 26, o primeiro disco do Chá de Girassol

Entre o rock n’ roll e a música brasileira, disco marca estreia da banda e rompe com intimismos ao falar abertamente de amor e de desejo

Saiu na sexta-feira, 26, o primeiro disco do Chá de Girassol. A banda londrinense, na ativa desde 2017, estreou com um trabalho de 10 faixas, indiscutivelmente roqueiras, e parece divergir do intimismo que tem predominado na produção nacional. O trabalho, que fala principalmente de amor e de desejo, se destaca no cenário brasileiro pela atitude maliciosa e afirmativa das composições e convoca o ouvinte para a ação, para a potência ativa, mais do que para a contemplação.

O resultado forte, remete a clássicos dos anos 60 e 70, mas as faixas também visitam o samba, o baião e outros ritmos do Brasil, gerando, ao final, uma mistura bastante tropical, com clima setentista. Vale destacar, nesse sentido, o vocal rasgado de Brayan Thompson, que também assina as letras da banda, além da guitarra super-presente de Maycon D., quase um pré-requisito para o idioma rock’n roll que o disco explora.

O trabalho ainda marca a estreia do selo Tapete Voador, que assina a produção e distribuição da banda. O selo nasceu em 2014 e retomou atividades em maio deste ano a fim de fazer circular os trabalhos musicais de Londrina.

Singles

Antes do lançamento completo, o Chá de Girassol disponibilizou dua faixas de apresentação do disco. “Amor em um 7/4” foi a primeira, e acionou de cara a potência roqueira do trabalho. Com refrão marcante, o som fala de paixão, da mulher que não sai de jeito nenhum da cabeça do cara apaixonado.

Uma semana depois, para equilibrar a febre, a banda lançou “Cor-de-romã”, um blues mais macio, também pairando pelo tema do desejo, mas agora mais romântica. As duas faixas apresentam bem o trabalho estreante que, como indica o Tapete Voador, é resultado de 3 anos de maturação. Chá de Girassol sai do forno bem madura e decidida, rompendo mesmo com a monotonia sonora dos últimos tempos.

Sobre a banda

Chá de Girassol é uma banda londrinense na ativa desde 2017. Além de shows em Londrina (PR) e no norte do estado, a banda passou os últimos 3 anos trabalhando canções autorais, todas em português. O novo disco “Chá de Girassol” reflete influências clássicas, como Sabbath, Hendrix e Stones, mas também passeia por brasilidades como o samba, baião e música latina.

O disco cheio, que marca a estreia da banda, ficou disponível para o público no dia 26 e pode ser acessado nas plataformas do Chá de Girassol.

Ouça no Spotify: http://abre.ai/discodocha

Ouça no youtube: http://abre.ai/chanoyoutube

Isabela Cunha/Asimp