Novos talentos: estudantes do Ensino Médio ganham Concurso Novos Cronistas Londrix

Crônicas dos alunos do Colégio Marista Londrina farão parte de livro

O Concurso “Novos Cronistas Londrix”, realizado pelos organizadores do Festival Literário de Londrina, selecionou dez jovens escritores para compor um livro que será distribuído pelos idealizadores do evento. Participaram da seleção estudantes do Ensino Médio da rede pública e privada com crônicas de tema livre. Entre os ganhadores estão três alunos do Colégio Marista Londrina: Catarina Franco Seco; Frederico de Moura Theophilo Neto e Maria Luiza Frederico Costa.

A seleção buscou criar espaço para novos talentos e inspirar os jovens escritores a adentrarem mais no mundo da literatura. Na opinião do coordenador do Ensino Médio do Colégio Marista Londrina, Nilson Douglas Castilho, a oportunidade foi excelente para que os alunos pudessem praticar a escrita e apropriarem-se de um gênero literário. “Concursos como o do Londrix são iniciativas muito boas, tanto para a promoção da cultura como para o estímulo dos jovens. Escrever artigos, crônicas e outros gêneros literários é um exercício de criatividade e autoconhecimento que deve ser valorizado e não apenas para provas seletivas”, avalia.

Os textos foram selecionados pela equipe do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina. O concurso foi idealizado pela Atrito Arte Artísticas e Produtores Associados (AARPA) e contou com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.

Asimp/Rede Marista de Colégios