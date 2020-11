Novos vídeos da "Cozinha do Pioneiro", de Ibiporã

Confira as novas receitas e histórias desse projeto de sabores e memórias de Ibiporã. No total serão 20 vídeos com as famílias

Esta semana foram retomadas as publicações dos vídeos do projeto "Cozinha do Pioneiro - Sabores e Riquezas de Ibiporã", que vão mexer com as nossas emoções e aguçar a nossa memória afetiva em torno da comida. No total serão 20 vídeos com as famílias e mais um livro que será lançado este ano, com o objetivo de valorizar e resgatar as raízes culturais de Ibiporã.

Na TERÇA-FEIRA foi lançado o vídeo da família Brassaroto, uma delícia de comida rural, à base de carne de porco (#COZINHADOPIONEIRO 05 –– receita caipira – 17/11/2020 – Porco no tacho, torresmo e feijão gordo). Veja lá no canal!

Na QUINTA-FEIRA foi outra receita de sítio, mas com frango e polenta, com representantes das famílias Gonçalves Pigarro/ Nalin, pioneiras de Ibiporã, aqui desde os anos 1940, que se criaram na região do Barreirão. (#COZINHADOPIONEIRO 06 – receita caipira – 19/11/2020 – Frango com quiabo e polenta). Confira: https://www.youtube.com/watch?v=7dc1mjX-9O8

E amanhã (SÁBADO, 21) é a vez do famoso frango frito, que tem história em Ibiporã. #COZINHADOPIONEIRO 07 – família Domiciano Pedro – receita brasileira – 21/11/2020. O primeiro restaurante Frango Frito, localizado na Avenida Santos Dumont era tocado pela família Paduan e surgiu no final da década de 1970. Para contar um pouco dessa história num bate-papo descontraído e deixar registrada a receita para o Cozinha do Pioneiro, José Pedro e Ana Rosa Domiciano Pedro receberam a equipe no restaurante da família, na Avenida Mário de Menezes e as filhas Andresa e Aracele prepararam o famoso prato. Assista amanhã em nosso canal no Youtube (https://www.youtube.com/user/fcibipora) ou na página da Secretaria de Cultura e Turismo no Facebook (https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora).

Na SEGUNDA-FEIRA (23/11) tem mais! Aguarde. Acompanhe todas as receitas e compartilhe com os amigos!

"Cozinha do Pioneiro - Sabores e Riquezas de Ibiporã"

Projeto de recuperação da memória, de preservação do patrimônio cultural e divulgação turística do Município - Ibiporã (PR) - 2020

Realização: Prefeitura de Ibiporã/ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/ Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI)

Ficha técnica:

Idealização do projeto: Agnaldo Adélio

Coordenação e roteiro: Jaime Kaster

Direção de arte/ identidade visual: Paulo Henrique Crincev

Direção de imagem: Samuel Tavares

Captação de vídeo e edição: Cecília Vogmann/ Paulo Crincev/ Gabrielly Campos

Fotografias históricas: Acervo do MHAI e arquivo das famílias

Projeto cenográfico da Cozinha: Leander Lincoln

Colaboração: Thainara Fernandes/ Elisye Moreira/ Nicolas Borini/ Cecília Vogmann/ Gabrielly Campos/ Benito Del Fraro Neto

Produção: Museu Histórico e de Artes de Ibiporã/ Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Agradecimentos:

Museu do Café de Ibiporã, Equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mara Lígia de Souza, Valdecir Lima, Maria Eunice Rodrigues, Jorge de Souza, Vradson Castro, Rosângela Freitas, Maria Aparecida Ribeiro, Fátima Araújo Rocha, Ana Cláudia Figueira, Famílias participantes, Órgãos de imprensa, Luroka Confecções, Parolar Presentes e Utilidades.

Entrevistados:

Carlos e Paulo Chernev, Olga e Ana Chernev, Cristiane Barros Pessoa (Kitty), Reginaldo Adriano Folego, Charife El Kadri, Nadia Mahmoud Safade El Kadri, Mauro Bianco, Irineu Bianco, Luiz Carlos Brassaroto, Elizabety Oliveira Brassaroto, Adrielly Carolina Brassaroto, Agnaldo Adélio Eduardo, Adelson Botti, Olívio Gastão Botti, Paula Elizabeth Botti, Rosângela Sofia Botti, Márcia Botti, Maria da Graça Keller, Nelson Keller, Zita Del Fraro Antico, Terezinha Ferreira de Lima, Francisco Rodrigues de Lima, José Pedro, Ana Rosa Domiciano Pedro, Andresa e Aracele Domiciano Pedro, Joaquim Gonçalves Pigarro, Rosélia Lopes, Lúcia Okamura Kikuti, Thaís Namie Kikuti, Pedro Youshuo Fukuda, Erik Wesley de Araújo Fukuda, Mauro Kondo, Katia Yomiko Dei Kondo, Silas Figueiredo Marconi (Silinha), Sobhie Ahmad Ismail Issa, Renata Bianco Issa, Emília Daminelli Semprebom, Célio Semprebom e Claudete Dittmann.

Jaime Kaster/NCPMI