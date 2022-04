O sotaque do nordeste

Naldinho Freire faz show no Bar Valentino neste domingo, 24

Neste domingo, 24 de abril, a música do paraibano Naldinho Freire vai estar presente no Bar Valentino com o show “Lapidar”, a partir das 20h30. O ingresso custa R$20,00 e podem ser adquiridos pela Sympla (confira o link no serviço).

O trabalho de Naldinho traz influências da MPB, da música africana e dialoga com elementos da música eletrônica. “Estou em Londrina desenvolvendo trabalhos com a professora Magali (Kleber, diretora pedagógica do Festival Internacional de Música de Londrina) na área da Educação Musical no Norte, Nordeste e agora na região Sul. A cidade é linda e estou muito feliz em mostrar uma música que tem um outro sotaque com nuances africanas e indígenas”, conta Naldinho.

O disco “Lapidar” foi lançado em 1995, e chegou às plataformas digitais em 2021 pelo selo Caravela Records e distribuição da Warner Music Brasil. Em Londrina, o show contará com a participação especial dos londrinenses André Siqueira e Natália Lepri. Além de canções que estão em seus álbuns, o músico apresentará composições inéditas.

“O show vai do vinil e chega ao meu momento atual de cantautor. Será um panorama do meu trabalho musical, e estar com este trabalho em Londrina só fortalece nossa missão. Ser artista em nosso país não é fácil, então viver esse momento é um privilégio.”

Naldinho

Naldinho Freire gravou vinil, CDs, DVD e tem inúmeras participações em coletâneas musicais. Traz em sua trajetória, atuações na educação musical e na gestão cultural. Entre 2011 e 2016 foi o representante da Funarte para as Regiões Norte e Nordeste do Brasil.

No período de 2008 a 2019 realizou turnês pelo Brasil, por Cabo Verde, França, Portugal, Holanda e Argentina. No mês de maio de 2019, lançou o álbum “Sem chumbo nos pés”, considerado pela crítica especializada um dos melhores álbuns lançados naquele ano no Brasil. Participaram deste CD Ana de Hollanda, Chico César, os cabo-verdianos Mario Lucio, Manel di Candinho e o cantor paraense, Pinduca.

No mês de outubro de 2021, publicou o livro ‘Turismo, gastronomia e música – Elos entre Belém do Pará e Cabo Verde’, com artigos de sua autoria e de autores paraenses e cabo-verdianos. Nessa oportunidade realizou temporada de concertos em espaços culturais de Belém e cidades paraenses. No início de 2022, iniciou temporada musical na cidade de São Paulo, divulgando as canções dos seus álbuns e composições inéditas.

O show Lapidar com Naldinho Freire é realizado em parceria com o Festival Internacional de Música de Londrina e Associação de Amigos do FIML. Apoio: Bar Valentino e Caco Self Service.

Venda de ingresso: https://www.sympla.com.br/show-naldinho-freire---cantautor-paraibano__1525723

Emilia Miyazaki/Asimp