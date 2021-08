Obra de Mozart é atração em evento virtual do projeto Música na Biblioteca

Iniciativa é desenvolvida por meio de parceria entre a Mostra de Música de Câmara e o sistema de Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina

O projeto Música na Biblioteca traz ao público, nesta sexta-feira (13), às 18h30, via transmissão on-line, um concerto da Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, apresentando a obra Divertimento nº 1 em Ré Maior – KV. 136, de Wolfgang A. Mozart. Qualquer pessoa pode assistir ao espetáculo, gratuitamente, pelo YouTube das Bibliotecas Públicas Municipais de Londrina, clicando aqui.

A ação cultural é realizada por meio de parceria entre a Mostra de Música de Câmara e a Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas. O espetáculo em exibição, nesta edição, foi realizado e gravado em dezembro de 2018, no Teatro Ouro Verde, em Londrina. O evento foi parte da Mostra de Música de Câmara, que contou com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina tem como diretor artístico e regente Evgueni Ratchev. Por meio deste concerto, agora transmitido pela internet, o público de qualquer parte do mundo pode assistir à apresentação que homenageia Wolfgang Amadeus Mozart, (1756-1791), músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica.

No formato virtual, a programação do Música na Biblioteca, totalmente gratuita, chega a seu quarto evento on-line. Antes dessa apresentação, houve transmissão dos espetáculos “Encontro dos Séculos – de Bach a Piazzolla”; Kalon Guitar Duo, formado pelos violinistas Natanael Fonseca e Márcio Gouvea; Simple Symphony op.4 para Orquestra de Cordas, do compositor britânico Benjamin Britten (1913 – 1976); e o recital “O Violino em Solo no Brasil”, com o violinista e maestro Alessandro Borgomanero.

As transmissões on-line do projeto Música na Biblioteca, iniciadas em junho deste ano, tem agenda até dezembro de 2021. Além de concertos e recitais que destacam músicos de renome, incluindo espetáculos comemorativos, o projeto prevê workshops​, entrevistas e conversas sobre música, entre outras atrações. Os eventos estão sendo realizados sempre às sextas-feiras, duas vezes por mês.

NCPML