Oficina de cinema “5 a 7mm” oferece aulas gratuitas de produção audiovisual em Londrina

Em formato híbrido, curso tem 12 vagas e vai produzir videoclipe de Camila Taari como produto final. Inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para o curso “5 a 7mm – oficina de videoclipe”. Ministrado por produtoras, diretoras, cinegrafistas e outras profissionais da cadeia produtiva do cinema, o curso vai oferecer aulas teóricas e práticas gratuitas sobre todas as etapas que envolvem a produção audiovisual. O curso tem formato híbrido, com aulas presenciais e online, e ao final da formação, os alunos e alunas produzirão um videoclipe, a fim de aplicar os conhecimentos acumulados. As inscrições acontecem por formulário virtual e o curso oferece 12 vagas.

“O objetivo desse projeto é oferecer um curso completo de iniciação ao audiovisual. Completo no sentido de abranger todas as funções que envolvem a produção de um material audiovisual”, comenta Celina Becker, diretora de cinema e idealizadora da oficina 5 a 7mm. Ao lado da cantora Camila Taari, que também construiu a oficina, Celina montou uma equipe de profissionais mulheres que ministrarão todos os módulos do curso.

“A oficina será dividida em três etapas, na primeira, os inscritos e inscritas terão aulas de roteiro, direção, direção de produção, direção de fotografia, produção executiva, cenografia, figurino e maquiagem. Na segunda etapa, vamos produzir o videoclipe, a partir de uma música da Camila Taari, e na terceira etapa será ministrado o módulo de montagem, em que os alunos e alunas finalizarão esse videoclipe”, explica Celina.

O corpo docente do curso é formado pela produtora executiva Marina Bigardi, a figurinista Bárbara Doria, a fotógrafa Lírica Aragão, a produtora de cinema Marina Stuchi, a roteirista Louisa Savignon, a diretora Celina Becker, a maquiadora Alégora e a cenografista Raquel Palma. O clipe que será produzido ao final do curso é da música “Consulta”, composta por Edvaldo Santana e interpretada pela cantora Camila Taari, disponível em seu EP “Canções de não ninar”.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados e interessadas devem acessar o formulário virtual, disponível link https://forms.gle/snRcCQ3CvJcseNRM7, preencher as informações e anexar uma carta de interesse. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de abril e o resultado com os 12 selecionados fica disponível no dia 18. As aulas começam no dia 25 de abril e seguem até o dia 22 de junho.

5 a 7mm oficina de videoclipe tem patrocínio do Programa Municipal de incentivo à Cultura – PROMIC. As informações estão disponíveis na página da oficina no Instagram https://www.instagram.com/5a7mm/ e também pelo e-mail oficina5a7mm@gmail.com

Isabela Cunha/Asimp