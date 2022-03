Oficina de coro cênico inicia turma com idosos no CCI Oeste

Atividades começam na quarta (23); projeto irá atender, além da Secretaria Municipal do Idoso, as secretarias municipais de Educação e Assistência Social

O projeto Oficinas de Coro Cênico começa suas atividades na próxima semana, com idosos, inscritos no Centro de Convivência da Pessoa Idosa da região oeste (CCI Oeste). Este projeto tem como objetivo trazer para comunidade londrinense práticas artísticas, criativas e prazerosas por meio da música.

Além da Secretaria Municipal do Idoso, o projeto também será levado às secretarias municipais de Educação (SME) e Assistência Social. A previsão é realizar, no total, 16 encontros ao longo de quatro meses. Cada grupo será composto por, no máximo, 25 alunos, totalizando 75 vagas para as oficinas de coro cênico.

As atividades serão conduzidas pelos professores Gabriela Catai, Natália Lepri e Paulo Vitor Poloni, acompanhados do músico Rodolfo Rainer. O projeto conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

De acordo com o professor das oficinas Paulo Vitor Poloni, o coro cênico é uma atividade composta pela voz juntamente com a movimentação corporal. “Na apresentação existe a teatralização da música, o que agrega emoção ao espetáculo, assim como tradicionalmente é feito nas óperas”, explicou.

Nos encontros, serão desenvolvidas atividades relacionadas à técnica vocal e técnicas de expressão corporal de forma prática e descontraída, por meio de brincadeiras, jogos musicais e jogos teatrais. Além dos ensaios, haverá também dinâmicas com canções que contemplem ritmos do coco, ijexá, maracatu, ciranda, frevo e outros.

Poloni citou que o objetivo das oficinas é sensibilizar a população através das artes da música e do teatro. “A ideia é levar as oficinas para espaços que essas pessoas já frequentem” destacou.

O primeiro grupo de coro cênico será formado por idosos atendidos pelo CCI Oeste, que fica na Rua Serra Pedra Selada, 111. Todas as vagas já foram preenchidas, mediante inscrição prévia feita no próprio CCI. As aulas têm início no dia 23 de março, e serão realizadas sempre às quartas-feiras.

Outro grupo de coro cênico será formado pelos professores (as) e funcionários (as) da rede municipal de educação. Essas oficinas serão realizadas na sede da SME, localizada na Rua Humaitá, 900. As inscrições foram disponibilizadas em formulário on-line, e podem ser realizadas até o dia de início das oficinas, 25 de março. As aulas serão das 18h30 até 20h.

Quanto às oficinas promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, futuramente serão divulgados o local das atividades e abertura de inscrições.

Os integrantes das oficinas vão participar da construção de um repertório que contemple a música popular, passando pelos ritmos brasileiros como o baião, forró, samba, caipira/raiz e MPB. E no desfecho do projeto, será realizada uma Mostra com apresentação de cada um dos três grupos.

