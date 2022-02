Oficina oferece formação audiovisual a jovens dos distritos rurais de Londrina

A Escola Rural de Cinema, projeto desenvolvido com apoio do PROMIC, abre inscrições para sua segunda edição, realizada este ano em formato totalmente online

Jovens, de 13 a 18 anos, moradores da zona rural de Londrina podem se inscrever, a partir do dia 21 de fevereiro, no projeto Escola Rural de Cinema, uma oficina teórico-prática de audiovisual gratuita voltada para a realização cinematográfica. Oferecida em formato online, a oficina será composta por videoaulas, lives e exercícios práticos. As atividades serão publicadas nas plataformas digitais do projeto, às terças e quintas-feiras, no período de 08 de março a 28 de junho de 2022.

Dividida em cinco módulos, a oficina tem o objetivo de fomentar e auxiliar o participante na produção do seu primeiro curta-metragem. Para isso, serão abordados os principais fundamentos do roteiro, da fotografia, da direção, da produção e da montagem, de forma que o jovem possa produzir seu filme com os recursos que possui em casa, como celulares e câmeras amadoras.

“Nosso objetivo é que o jovem compreenda a linguagem cinematográfica, utilizando-a como uma forma de manifestação da sua identidade e visão de mundo. Na primeira edição, conseguimos dar voz aos estudantes do Colégio Estadual do Patrimônio Regina, no Distrito do Espírito Santo, zona sul de Londrina. Agora, buscamos compor um registro do imaginário da juventude rural de toda a cidade”, explica Angélica Cristina, cineasta e idealizadora do projeto.

Ao final da oficina, as obras produzidas pelos participantes serão exibidas na 2° Mostra Competitiva de Curtas da Escola Rural de Cinema que, no ano passado, reuniu mais de dois mil espectadores únicos no Youtube. Além da exibição dos filmes, os novos cineastas também concorrerão a prêmios nas categorias qualidade técnica e artística e no critério popularidade e escolha do público.

As inscrições para a oficina podem ser realizadas pelo formulário abaixo:

https://forms.gle/j1Haj7ksLq1tibMG6

A Escola Rural de Cinema conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Londrina e da Secretaria de Cultura, via Programa Municipal de Incentivo à Cultura - PROMIC, e integra o Programa de Oficinas Criativas da Fábrica – Rede Popular de Cultura, que visa potencializar processos de criação, circulação cultural, formação de público e de agentes culturais na cidade.