Oficinas de teatro do Marcas no Corpo começam neste sábado

Gratuitas, as oficinas acontecem no Flores do Campo, Nossa Senhora da Paz e Vila Cultural Canto do Marl e são destinadas para mulheres

O projeto Marcas no Corpo, das atrizes Nathalia Viveiros e Renata Santana, inicia no próximo sábado, 12, mais um ciclo de oficinas gratuitas de teatro. Voltadas para mulheres e pessoas trans, as oficinas acontecem na zona norte, zona oeste e no centro de Londrina, e buscam oferecer conteúdo de iniciação e aprofundamento na linguagem teatral. Para os grupos dos bairros, os encontros são de iniciação e acontecem aos sábados. No centro, as oficinas acontecem às terças e sextas à noite, e têm foco no aprofundamento.

“O Marcas no Corpo já existe há 4 anos, e nesse período nós realizamos 9 oficinas de iniciação e duas de aprofundamento. O objetivo do projeto é reunir essas mulheres e pessoas trans em torno do teatro, considerando também a sua vivência, a bagagem e as histórias de vida. A intenção é explorar as narrativas e potências expressivas em um espaço seguro, sem julgamentos. Por isso, também, a importância de ir até os bairros onde essas mulheres estão”, explica Renata Santana, uma das criadoras do projeto.

A primeira oficina do ano começa no Nossa Senhora da Paz, na praça do bairro, e tem início já no próximo dia 12, sábado. Essa oficina acontece sempre aos sábados, às 16h, e vai oferecer 10 encontros. Na terça-feira seguinte, dia 15, tem início a oficina de aprofundamento. Essa acontece no Canto do Marl, sempre às terças e sextas, a partir das 18h30, e oferece 30 encontros. Por fim, no dia 19, começam as oficinas no Flores do Campo, que acontecem também aos sábados, sempre às 10h.

“É importante destacar que para fazer as oficinas de iniciação não é necessário nenhum conhecimento prévio em teatro. A ideia é criar um espaço coletivo com essas mulheres, um espaço onde todas se sintam seguras para falar, se mover e narrar as suas histórias”, destaca Natália Viveiros. “No caso das oficinas de aprofundamento, elas são abertas para quem já passou e também para quem não passou pelo Marcas no Corpo, basta ter vontade de aprofundar a sua experiência teatral”, completa.

Para se inscrever nas oficinas, as mulheres e pessoas trans precisam ter mais de 16 anos. AS inscrições podem ser feitas por whatsapp ou por e-mail, além de ser possível se inscrever presencialmente, no local das oficinas. O resultado dos trabalhos será divulgado por meio de um vídeo-registro, que será transmitido pelo canal do Youtube do MARL. O coletivo também deve realizar uma live, com um bate-papo sobre a pesquisa entre participantes e as arte-educadoras.

Para a abertura do projeto, o coletivo vai apresentar a performance “Conexões Híbridas e Memórias Marginais” em cada um dos espaços, no dia de início das oficinas.

Marcas no Corpo

Formado em 2018 pelas atrizes Natália Viveiros e Renata Santana, o coletivo Marcas no Corpo atua nas áreas de teatro, performance e educação. Ao longo desses anos, já realizou 9 oficinas de introdução e 2 oficinas de aprofundamento na linguagem do teatro, sempre gratuitas e sempre voltadas para mulheres e pessoas trans da cidade de Londrina. Ainda, como resultado do processo, o coletivo elaborou e apresentou a performance “Conexões Híbridas e Memórias Marginais”. As oficinas são patrocinadas pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina – PROMIC, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres – SMPM e grupos da sociedade civil organizada.

Inscrições: Por meio do whatsapp (43) 9 9618-3824 ou pelo e-mail asmaracasnocorpo@gmail.com

Isabela Cunha/Asimp