Oficinas Kinoarte oferece cursos gratuitos de diversas temáticas do audiovisual

Inscrições abertas para a Oficina de Cinema Negro, que começa na segunda-feira (11)

O projeto Oficinas Kinoarte tem como objetivo trazer cursos de cinema de forma gratuita para estimular a produção local com novas técnicas e referências estéticas para a consolidação do audiovisual na cidade. Desde 2005 o projeto já promoveu cursos, oficinas e palestras com grandes nomes do cinema brasileiro como Ruy Guerra, Walter Lima Jr, Marçal Aquino, Joel Pizzini, Andrea Tonacci, Kiko Goifman, Hilton Lacerda, Rodrigo Aragão, Luiz Adelmo e Murilo Hauser.

A edição 2022 das Oficinas Kinoarte se debruça sobre a realidade do fazer cinematográfico em Londrina depois da pandemia, indo desde como transformar uma ideia em projeto de filme, passando por como executá-lo com orçamento reduzido, até explorar possibilidades de montagem a partir de um material previamente produzido. A intenção é democratizar os saberes e as experiências acumuladas por profissionais que são referência em suas respectivas funções, ajudando a desenvolver e a tornar mais diversificado o crescente setor audiovisual londrinense.

Nesta segunda-feira (11) começa a Oficina de Cinema Negro e as inscrições estão abertas pelo site kinoarte.org/oficinas. A oficina propõe-se a pensar e difundir os conceitos que abrangem o que entende-se hoje como Cinema Negro dentro da cultura audiovisual. A partir de questões sobre como surge e define-se o Cinema Negro, as aulas passam pela ideia de Film Blackness, expectadores opositivos e a disputa narrativa, além de um panorama sobre os cinemas africanos e brasileiro, do pioneirismo ao contemporâneo.

Quem ministra a oficina é Kariny Martins, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Cinema e Artes do Vídeo pela Universidade Estadual do Paraná – Faculdade de Artes do Paraná, e graduada em Cinema pela mesma instituição. Kariny atua nas áreas de curadoria, pesquisa e roteiro.

O projeto Oficinas Kinoarte é uma realização da Kinoarte, com produção da Leste BR e patrocínio da Secretaria de Cultura de Londrina através do PROMIC.