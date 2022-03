Oficinas Kinoarte - Projeto oferece oficinas de cinema gratuitamente

O projeto Oficinas Kinoarte tem como objetivo trazer cursos de cinema para estimular a produção local com novas técnicas e referências estéticas para a consolidação do audiovisual na cidade. Desde 2005 o projeto já promoveu cursos, oficinas e palestras com grandes nomes do cinema brasileiro como Ruy Guerra, Walter Lima Jr, Marçal Aquino, Joel Pizzini, Andrea Tonacci, Kiko Goifman, Hilton Lacerda, Rodrigo Aragão, Luiz Adelmo e Murilo Hauser.

A edição 2022 das Oficinas Kinoarte se debruça sobre a realidade do fazer cinematográfico em Londrina depois da pandemia, indo desde como transformar uma ideia em projeto de filme, passando por como executá-lo com orçamento reduzido, até explorar possibilidades de montagem a partir de um material previamente produzido. A intenção é democratizar os saberes e as experiências acumuladas por profissionais que são referência em suas respectivas funções, ajudando a desenvolver e a tornar mais diversificado o crescente setor audiovisual londrinense..

As oficinas oferecidas neste ano darão enfoque à profissionalização nas seguintes áreas: produção cinematográfica, trilha sonora, assistência de direção, direção de curtas de baixo orçamento, montagem, animação 2D e crítica cinematográfica, além de uma oficina exclusiva sobre cinema negro. As oficinas ocorrem de forma online e todas têm inscrição gratuita. O formulário para participação e mais informações sobre as oficinas podem ser encontradas no site kinoarte.org.

Com o propósito de ampliar as oportunidades de profissionalização no setor e de gerar interesse dos participantes e da comunidade para buscar a mobilização e a prática do envolvimento social por meio do contato com o cinema, o projeto propõe uma extensa programação ao longo de todo o primeiro semestre, indo de março até julho, totalizando quase 100 horas de carga horária e podendo atender mais de 200 pessoas durante as 8 oficinas gratuitas.

O projeto é uma realização da Kinoarte (Instituto de Cinema de Londrina), com produção da Leste BR. O patrocínio é da da Secretaria Municipal da Cultura através do PROMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Oficina De Produção No Cinema

Estreando o projeto, começa nesta segunda-feira (14) a oficina de Produção no Cinema, com Fran Camilo, de forma online e gratuita. A partir de dez anos de experiência, a oficina pretende tratar das dificuldades, descobertas e aprendizados para quem quer produzir cinema e não faz ideia de por onde começar. Passando por todas as fases de um projeto desde a ideia até a exibição, as aulas trarão exemplos de planilhas, orçamentos, cachês, contratos, direitos autorais, comercialização e todas as burocracias necessárias para fazer cinema no Brasil, tudo de forma aplicada na preparação de um projeto para inscrição em editais.

Quem ministra a oficina é a londrinense Fran Camilo, produtora, produtora executiva, diretora de produção cultural, jornalista e proprietária da Metafixa Produções. Com mais de dez longas metragens no currículo, atualmente produz a série “Caravelle 114”, com exibição prevista para 2023 no Canal Brasil. As inscrições podem ser feitas através do site: kinoarte.org/oficinas SERVIÇO Oficinas Kinoarte De março a julho de 2022 Inscrições e informações: kinoarte.org/oficinas

Asimp/kinoarte