Onejazz é atração no fim de semana em Londrina

Londrina vai sediar neste fim de semana o Onejazz, um evento dedicado ao jazz dance e que contará com a participação de professores e dançarinos de Londrina e região, do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A abertura será na sexta-feira (11), às 19h, no Espaço Villa Rica (Rua Piauí, 211), com o Festival Sensations, uma mostra competitiva de jazz dance e suas vertentes, com a apresentação de coreografias dos grupos e trabalhos solos.

Vai ser uma noite emocionante para os amantes da dança. Ao todo, 17 companhias se inscreveram, totalizando mais de 20 trabalhos. As coreografias que mais se destacarem serão premiadas com troféus de acordo com a categoria. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), e podem ser adquiridos na plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/festival-sensations-competicao-de-jazz-dance-e-suas-vertentes/1461263 .

A organização do evento lembra que será obrigatório o respeito às medidas de prevenção à COVID-19 e a apresentação da carteira de vacinação em dia.

Curso de Jazz

No sábado (12) e no domingo (13), o Onejazz oferecerá um Curso de Jazz que vai unir dança e técnica, com a participação de professores de destaque na área vindos do Rio Grande do Sul, São Paulo, Maringá e Londrina. Entre os principais nomes estão Carol Danni (RS), Alex Siqueira (SP), Juliano Ferreira (PR), Lenon Vitorino (PR), Tayliz Ferreira (PR) e Tiago Barros (PR).

Serão mais de 13 horas de aulas, de muita dança, compartilhamento e fortalecimento dos saberes. As atividades serão realizadas na FUNCART – Fundação Cultura Artística de Londrina (Rua Senador Souza Naves, 2380), das 9h às 18h. As inscrições para o Curso de Jazz estão esgotadas.

Capacitação

O Onejazz é uma iniciativa de professores e dançarinos profissionais da área da dança, do gênero jazz dance. O objetivo é capacitar e contribuir com a formação de bailarinos e estudantes de dança que buscam um maior conhecimento na área, além de proporcionar uma vivência maior sobre estilo e preservar o Jazz Dance no estado do Paraná.

Emilia Miyazaki/Asimp