ONG AARPA lança oficina virtual de Baião e Coco neste sábado (21)

Videoaula do professor e músico Mau Werner será publicada no canal de Youtube do Londrix e ficará disponível ao público em geral

A ONG Atrito Arte Artistas e Produtores Associados (AARPA) irá lançar, neste sábado (21), mais uma oficina virtual de percussão com o músico e professor Mau Werner. O vídeo será publicado às 17h, no canal de Youtube do Festival Literário de Londrina – Londrix, que também é um projeto cultural da AARPA.

Esta videoaula vai ensinar o ritmo Baião e Coco, seguindo as edições anteriores. As oficinas integram o projeto “Atrito, Arte Em Movimento”, da AARPA, patrocinado pela Prefeitura de Londrina por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

As oficinas de percussão tiveram início em 2019, e nove delas foram realizadas presencialmente. Porém, por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades tiveram que ser suspensas. Em 2021, os três eventos remanescentes foram retomados em formato virtual. O primeiro já foi publicado, no último sábado (14), abordando o ritmo Ciranda, e na próxima semana, dia 28, a oficina terá como tema o Maracatu.

Segundo a presidente da AARPA e coordenadora do projeto Atrito, Chris Vianna, as oficinas de percussão presenciais foram um sucesso. “Tivemos trinta inscritos e lista de espera, tamanha a procura. Foi uma ação maravilhosa e optamos por concluir essas atividades em formato on-line devido à pandemia”, disse.

O vídeo da oficina ficará disponível permanentemente no canal de Youtube do Londrix, com acesso liberado. “O Mau tem uma didática muito boa, com ampla experiência, e o material está excelente. Ele trabalha com oficinas de percussão há muitos anos, inclusive já recebeu prêmios, então é uma oportunidade que vale a pena aproveitar”, destacou a presidente da AARPA.

Currículo

Mau Werner tem 42 anos, é músico e educador; e ministra oficinas de percussão desde 2007. Graduado em Psicologia e pós-graduado em Música e Cognição, ele atua no cenário nacional desde 2001 com as bandas Etnyah, Trilobit e Bacalhau Samba Rock Clube.

É mestre de bateria da Escola de Samba Explode Coração, e foi tricampeão do Carnaval de Londrina. Fundador do Maracatu Semente de Angola, em 2019 conquistou o prêmio Culturas Populares, na categoria mestre.

NCPML