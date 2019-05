Orquestra de Câmara de Londrina apresenta Concerto para Crianças neste domingo

Dois artistas mirins e grupo Plantão Sorriso são os convidados especiais do espetáculo

A Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, em parceria com a Unimed Londrina, apresenta neste domingo (19), às 10h30, no Teatro Ouro Verde (Rua Maranhão, 85), o Concerto para Crianças. O espetáculo integra a VII Mostra de Música de Câmara e contará com a apresentação de dois jovens instrumentistas, participação do grupo de palhaços Plantão Sorriso e regência do pianista e maestro Evgueni Ratchev.

Compõe o repertório do concerto a famosa "Sinfonia dos Brinquedos”, que mistura instrumentos de orquestra com sons produzidos por brinquedos. Também integram à programação clássicos da história da música, como Boccherini e Albinoni, Strauss, Mozart, Leo Brower, Ary Barroso, Zequinha de Abreu, além de canções infantis.

Um dos pontos altos do concerto é a presença de dois músicos mirins. A violinista Amanda Fraga, de 12 anos, e o pianista Thiago Gonçalves, de 10, são os destaques do espetáculo.

Para animar ainda mais a apresentação, o grupo Plantão Sorriso vai realizar brincadeiras durante o concerto.

O valor dos ingressos para o espetáculo é de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). Crianças de até 5 anos não pagam. Quem doar um livro infantil paga meia-entrada e ainda contribui com a Campanha de Doação de Livros da Unimed Londrina.

Os ingressos estão à venda no site www.sympla.com, ou na bilheteria do Teatro Ouro Verde ou no Armazém do Café (Rua Belo Horizonte, 701).