Orquestra “Solistas de Londrina” divulga novo vídeo em canal no Youtube

Programação integra a retrospectiva da 9ª Mostra de Música de Câmara

A Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” divulga hoje (4), às 19h, o recital “Quaternaglia Guitar Quartet”. A publicação integra a retrospectiva da 9ª Mostra de Música de Câmara – Concertos Londrina, que foi realizada em 2020. Os interessados poderão assistir ao show pelo canal do Youtube da Orquestra (https://www.youtube.com/channel/UCSurNgf-USW-DdFHLVbunDg).

Segundo a coordenadora da mostra, Irina Ratcheva, este projeto oferece ampla produção artística no município, além de promover o intercâmbio artístico com brasileiros e estrangeiros. “Queremos ampliar a visão do público londrinense sobre a produção cultural erudita e facilitar o acesso aos bens culturais. A música brasileira é muito rica e diversificada, precisa ser ouvida e conhecida em seu contexto, bem como os seus compositores”, explicou.

O Quaternaglia Guitar Quartet completou 28 anos de atividade ininterrupta e, para celebrar esse momento, preparou um repertório especial para a 9ª Mostra de Música de Câmara. O concerto foi gravado em novembro de 2020.

O grupo é formado pelos artistas Crystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e Sidney Molina. O quarteto ficou reconhecido pela excelência de suas interpretações de Villa-Lobos e Leo Brouwer, além de performances especiais de renascença e música espanhola. Os músicos utilizam três violões de seis cordas e um violão de sete cordas especialmente construídos pelo brasileiro, Sérgio Abreu.

A 9ª Mostra de Música de Câmara – Concertos Londrina conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Isabely Alexandra sob supervisão do N.com