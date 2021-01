Orquestra “Solistas de Londrina” divulga retrospectiva da 9º Mostra de Música de Câmara

Para valorizar a programação musical realizada em 2020, estão sendo divulgados vídeos com as principais apresentações do projeto

A Orquestra de Câmara “Solistas de Londrina” está promovendo, de janeiro até março, a retrospectiva da 9º Mostra de Música de Câmara – Concertos Londrina, que ocorreu entre 1 e 5 de dezembro de 2020. Neste sábado (30), será lançado o vídeo “Recital Gaita e Violão”, às 19h, pelo Facebook do projeto. Para conferir basta acessar o link https://www.facebook.com/solistasdelondrina/.

A retrospectiva tem como objetivo valorizar e ampliar a divulgação da programação musical on-line da mostra, que contou com concertos gravados especialmente para a continuidade do projeto, iniciado no final de 2019 e precisou ser readaptado por conta da pandemia do novo coronavírus.

O “Recital Gaita e Violão” será interpretado por José Staneck, na gaita, e o convidado especial Lula Washington, no violão. A Gravação foi realizada no A Casa Estúdio /RJ, em novembro, com exibição em dezembro de 2020.

Segundo a coordenadora da mostra, Irina Ratcheva, a retrospectiva renova os conteúdos, trazendo uma nova alternativa de percepção. “Criamos vários espaços virtuais com diversos conteúdos durante a mostra. Com esta retrospectiva, podemos reavivar as melhores apresentações e memórias que tivemos durante o projeto”, explicou.

A 9ª Mostra de Música de Câmara – Concertos Londrina conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC).

Isabely Alexandra sob supervisão do N.com